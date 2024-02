Em novo deslize, Biden confunde Merkel com ex-chanceler alemão

Reprodução: Flipar Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma nova gafe ao confundir a ex-chanceler alemã Angela Merkel com seu antecessor Helmut Kohl, falecido em 2017.

O novo deslize do democrata ocorreu pouco tempo depois de ter feito uma outra confusão.

Em um evento em Las Vegas, Biden chamou Emmanuel Macron, atual presidente da França, de François Mitterrand, ex-chefe de Estado do país que morreu em 1996.

Em uma recepção em Nova York, que arrecadou fundos para sua candidatura à reeleição, Biden mencionou erroneamente uma conversa que teve com Merkel em 2021 como tendo ocorrida com Kohl.

“Quando fui eleito presidente, fui a uma reunião do G7 com os sete chefes de Estado da Europa e da Grã-Bretanha. Me sentei e disse: ‘Bem, os Estados Unidos estão de volta’, e o presidente da França olhou para mim e questionou: ‘Por quanto tempo?’.

Então Helmut Kohl, da Alemanha e disse: ‘O que o senhor diria, sr. presidente, se pegasse o London Times amanhã de manhã e soubesse que mil pessoas haviam arrombado as portas do Parlamento britânico e matado algumas pelo caminho'”, disse o mandatário de 81 anos.

Biden já cometeu dois deslizes em 24 horas e eles não passaram despercebidos, pois os eleitores republicanos vêm usando isso nas redes sociais para criticar o atual chefe de Estado.

