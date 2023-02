Em parceria com a Seas, Detran realiza blitz sensibilizando população sobre o combate à violência contra crianças e mulheres

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia realizou nesta sexta-feira (17), uma blitz educativa diferenciada, já que a ação foi desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas. A ação aconteceu nas avenidas Imigrantes e Carlos Gomes, com a abordagem de 297 veículos e 447 pessoas, em Porto Velho.

Antes de iniciar a ação, as duas equipes, Detran e Seas, receberam orientações de como os motoristas seriam abordados, ficando acordado que seria feito um revezamento quanto à entrega da mensagem aos condutores.

Os voluntários da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet do Detran fizeram a entrega da mensagem “No trânsito, escolha a vida!”, enfatizando sobre o alto índice de sinistros no trânsito, ocasionados pela falta de atenção dos condutores, reforçando a necessidade de preservar vidas, e assim poder colocar em prática atitudes seguras, tais como o uso de dispositivos de segurança; não usar o celular quando estiver dirigindo; não misturar bebida e direção, e aplicar a direção defensiva.

Da parte da Seas, os voluntários destacaram o combate à violência de crianças e mulheres, entregando ao público; panfletos com o disk denúncia, ligue 100 para denunciar abusos contras crianças e adolescentes, e o 197 para denúncia de violência contra a mulher. O número da Polícia Militar de Rondônia, 190, também foi disponibilizado, e o da Central do Programa Mulher Protegida, 98484-6845, para mensagens via WhatsApp.

A ação contou com a participação do diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima, e da secretária da Seas, Luana Rocha, juntos abordaram motoristas entregando a mensagem sobre segurança. “Estamos unidos com um único propósito de preservar vidas, vidas salvas no trânsito, vidas das nossas crianças e de mulheres. Não tenha medo, denuncie o abuso contra nossas crianças e a violência contra a mulher!”, reforçou Luana Rocha.

O governador Marcos Rocha parabenizou o Detran Rondônia e a Seas pela ação, que reforça a preservação à vida. “Juntos podemos reduzir a violência no trânsito, e punir aqueles que abusam dos vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres. Isso é uma questão de segurança social, e todos têm responsabilidade no que diz respeito ao combate”, ressaltou.

PROGRAMAS SOCIAIS

“Mulher Protegida”: visa efetivar o fortalecimento da garantia dos direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, resguardando-as de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, através da assistência socioeconômica.

“Criança Protegida”: tem objetivo quanto ao fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e o aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados.

As ações educativas do Detran fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

Fonte: Governo RO