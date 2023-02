Em programa de TV, George Santos diz ser um “terrível mentiroso”

Reprodução/redes sociais George Santos afirmou que não vai renunciar ao cargo de deputado

O deputado brasileiro nos Estados Unidos, George Santos (Republicanos), disse ser um “terrível mentiroso” ao programa Talk TV, no YouTube. As revelações foram feitas ao jornalista Piers Morgan, colunista do The Washington Post e um dos responsáveis pela descoberta do currículo falso do parlamentar.

O jornalista pressionou Santos com as acusações contra o parlamentar e disse ser necessário admitir as mentiras contadas aos eleitores. Embora tenha assumido as falsidades, George Santos minimizou o caso e omitiu informações para ser aceito pelo Partido Republicano.

“Claro! Bem, tenho sido um péssimo mentiroso nesses assuntos, e o que tentei transmitir ao povo americano é que cometi erros”, disse.

“Não se tratava de enganar as pessoas. Tratava-se de ser aceito pelo partido aqui localmente”, afirmou.

Além de ser acusado de mentir no currículo para ser eleito, George Santos é investigado por fraudes na prestação de contas eleitorais e por assédio sexual contra um assessor. Ele ainda é alvo de um inquérito no conselho de ética do Capitólio.

O parlamentar ainda afirmou que não acreditava na descoberta das mentiras e ressaltou que sua vida virou de cabeça para baixo após a descoberta do caso.

“Ontem à noite, meu marido e eu fomos ao cinema. Enquanto eu estava indo comprar os ingressos para ir ao estande de concessão para chegar ao teatro, [havia] sussurros por toda a sala de cinema. Então é muito estranho, sabe”, disse.

George Santos ainda admitiu que mentiu sobre a relação da morte da mãe com os atentados contra o World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Ele ainda tratou como “piadas” as afirmações que ele mesmo fez de ser “meio judeu”.

“Eu sempre fiz isso como uma piada favorita da festa e eu fiz isso em palcos”, disse.

“Não estou afirmando falsamente que sou judeu. Eu sempre diria que sou – fui criado como católico, mas venho de uma família judia, então isso me torna judeu”, disse Santos. “Sempre foi um dos favoritos das festas. Todo mundo sempre riu. E agora que todo mundo está me cancelando, todo mundo está lutando por meio quilo de carne”, ironizou.

Fonte: IG Mundo