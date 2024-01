Em recomendação conjunta, MPRO recomenda regularização na execução dos serviços de coleta e transporte de Resíduos Sólidos em Porto Velho

Participaram ainda da reunião, pelo TJ, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Gilberto Barbosa Batista do Santos, e o Diretor da Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON), Desembargador Alexandre Miguel. Pelo MP, acompanharam o PGJ o Corregedor-Geral da Instituição, Procurador de Justiça Cláudio José de Barros Silveira, o Diretor-Geral da Escola Superior (EMPRO), Procurador de Justiça Marcelo Lima de Oliveira, o Chefe de Gabinete da PGJ, Promotor de Justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, e as Promotoras de Justiça que atuam na Corregedoria, Edna Capeli e Rosângela Marsaro.

O Procurador-Geral de Justiça destacou a integração desenvolvida nos últimos anos, que propiciou apoio mútuo para questões relacionadas a ambas as instituições. Lembrou de situações em que esta união fortaleceu, por exemplo, o Instituto de Previdência (IPERON). Salientou o apoio do TJ na implantação do sistema Extradigital do MP, a recente parceria entre as Escolas Superiores, dentre outros assuntos voltados à defesa dos interesses da sociedade rondoniense.

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Raduan Miguel Filho, agradeceu a visita e endossou as palavras do PGJ, ressaltando, por sua vez, que a integração entre as instituições será intensificada, com novas articulações, procedimentos, condutas e práticas que venham ao encontro das atribuições de ambas e na proteção dos direitos dos cidadãos de Rondônia.