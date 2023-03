Em reunião com aprovados no concurso da Politec, Ismael Crispin reafirma compromisso com categoria

Na manhã desta quarta-feira (01), o deputado Ismael Crispin esteve reunido com a comissão dos aprovados no concurso de Perito Criminal e Agente de Criminalística da Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia (Politec/RO). Na pauta, déficit de profissionais para atender as demandas da população rondoniense e a necessidade de preenchimento de vagas.

Conforme apontamento do Sindicato dos Peritos Criminalísticos do Estado de Rondônia (Sinpec), atualmente a Politec possui apenas 60 servidores, contudo a Lei ordinária nº 1.044, de 29 de janeiro de 2002, “que Dispõe sobre a Estrutura da Carreira do Grupo Polícia Civil do Estado De Rondônia e dá outras providências”, prevê a necessidade de 240 servidores.

Segundo Ismael Crispin, os aprovados já estão aptos a serem convocados e desta forma, o número de vagas deve ser ampliado para atender a disposição da Lei. “Desta forma, o Estado não precisará gastar com um novo concurso e poderemos atender os anseios dos concursados e consequentemente, o da população que precisa de um atendimento eficiente e eficaz”, disse.

Na oportunidade, o parlamentar ressaltou que desde seu primeiro mandato vem defendendo as pautas dos policiais técnicos. “Sempre estivemos apoiando as pautas dos peritos e dos agentes e com vocês não será diferente. Os serviços prestados pelos policiais técnicos são essenciais e a falta deles ou a precariedade, podem acarretar em muitos problemas”, finalizou Ismael.

Texto e foto: Assessoria parlamentar