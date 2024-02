Em reunião com diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, TJRO esclarece sobre precatórios

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sintero) esteve nesta quinta-feira, 9, na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia para tratar sobre pagamentos de precatórios de professores(as) do Estado de Rondônia. A presidente do sindicato, Dioneida Castoldi, foi recebida pela juíza auxiliar da presidência do TJRO, Karina Miguel Sobral, responsável pelo setor na instituição. A reunião foi acompanhada pela advogada Maria de Lourdes de Lima Cardoso, integrante do escritório de advocacia que atua na causa.

A magistrada explicou que o precatório decorrente do processo está em fase de pagamento e os alvarás já estão sendo expedidos desde ontem, 8. A decisão que determinou o pagamento do crédito aos servidores foi assinada na terça-feira, 6, pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho.

