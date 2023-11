Em Rondônia, mais de 2 mil vagas de empregos estão abertas no “Geração Emprego”

Com o sistema Geração Emprego é possível consultar e se candidatar a oportunidades de trabalho sem sair de casa. Na segunda-feira (6), 2.343 vagas estão abertas no Estado. O serviço é disponibilizado pelo Governo de Rondônia e funciona como uma ponte entre quem quer uma colocação no mercado e as empresas que buscam pessoas qualificadas para ocupação dos cargos.

Além disso, pelo sistema é possível aprender a como fazer um currículo atrativo e participar de capacitações gratuitas. O serviço já conta com 3.349 empresas cadastradas. O programa Geração Emprego é um serviço executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), e faz parte da política pública do Governo de Rondônia em fortalecer a empregabilidade, com mais empregos e renda à população.

Segundo a Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda da Sedec, o serviço pode ser acessado mediante uso do aplicativo “Geração Emprego”, disponível para iOS e Android ou pelo site: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1. O programa abrange os 52 municípios do Estado.

CONFIRA AS MAIS RECENTES VAGAS ABERTAS EM RONDÔNIA:

Vendedor (Ji-Paraná)

Contador (Jaru)

Auxiliar de Saúde bucal (Pimenta Bueno)

Nutricionista (Porto Velho)

Fiscal de loja (Buritis)

Auxiliar de escritório (Cacoal)

Vendedor de peças agrícolas (Vilhena)

Fonte: Governo RO