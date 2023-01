Em Roraima, Lula visita hospital e casa de apoio à saúde indígena

Para celebrar os 469 anos da cidade de São Paulo, que será comemorado na quarta-feira (25), a prefeitura paulistana vai promover uma extensa programação cultural, marcada por shows, passeio ciclístico e até um bolo de aniversário que será cortado no Mercado Municipal, no centro da capital.

A programação, que terá como tema São Paulo, o Mundo se Encontra Aqui, começa neste sábado (21), com uma programação de hip hop na Área de Lazer da Água Espraiada, e prossegue até o dia 29 de janeiro.

No dia 25 de janeiro, o aniversário da cidade será celebrado com um grande palco que será montado no Vale do Anhangabaú. Neste palco vão se apresentar músicos como Almir Sater, Fresno, Vitor Kley, Dona Onete, Gabi Amarantos, Belo e João Gomes. Os shows serão gratuitos, mas o local terá revista e entrada controlada, com limite de público. A entrada será feita por um acesso em frente ao prédio dos Correios e a recomendação é que as pessoas cheguem ao local de metrô, desembarcando na estação São Bento, na saída do Vale do Anhangabaú.

Na Praça das Artes, ao lado do palco principal, haverá atrações voltadas especialmente para as crianças, com intervenções artísticas, oficinas, recreação, música e contação de histórias. O evento começa às 12h.

Neste mesmo dia, a prefeitura vai promover também um passeio ciclístico, que vai sair do Viaduto do Chá, às 10h. O percurso tem cerca de 6 quilômetros e as inscrições, segundo a administração municipal, já estão esgotadas.

Os ônibus que circulam pela cidade também vão participar da celebração, transitando com um adesivo com a mensagem “o mundo se encontra aqui”. Essa mensagem vai circular a partir de segunda-feira (23) até o dia 15 de fevereiro.

A celebração do aniversário de São Paulo também chegará aos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). No Centro Cultural São Paulo (CCSP), o cantor Nando Reis apresenta os hits dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho, Sebastião Reis, no dia 25. Já no dia 28, Maria Gadú faz o show do seu último lançamento, o álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

A comemoração prevê ainda a abertura de duas exposições no Solar da Marquesa de Santos e na Casa da Imagem, prédios vizinhos que ficam localizados no centro da capital. A primeira delas, chama Intersecções – Negros(as), Indígenas e Periféricos(as) na Cidade de São Paulo; a segunda, Revelando Territórios, São Paulo na Pandemia. A visitação às exposições será possível até o dia 15 de agosto.

A comemoração continua com a segunda edição do Festival Cidade do Futuro, evento de inovação e criatividade que vai promover uma programação gratuita com shows, feiras gastronômicas, festas de rua, workshops e oficinas artísticas. A programação específica desse festival pode ser consultada no site www.cidadedofuturo.com/.

A decisão da Copa São de Futebol Júnior, a mais tradicional competição de base do Brasil, também está programada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. Os finalistas da competição serão definidos nos confrontos entre Palmeiras x Goiás e América-MG x Santos.

A programação completa da agenda cultural para o aniversário da cidade pode ser conferida neste site.