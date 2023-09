Em sua 14ª edição Jogos Intermunicipais de Rondônia são realizados em Porto Velho

Comprometido com a qualidade da educação básica, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, iniciou na segunda-feira (11), as atividades da fase estadual do Festival Estudantil Rondoniense de Artes – Fera, edição 2023. A solenidade de abertura do evento aconteceu no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho.

Cerca de 897 estudantes estarão participando da fase estadual do Fera, reunindo 497 integrantes de bandas e fanfarras, além de 400 alunos de outros segmentos artísticos, com idade acima de 12 anos. O Festival Rondoniense de Artes tem como objetivo reunir apresentações de diversos segmentos e linguagens artísticas para incentivar a cultura escolar na Rede Estadual de Ensino.

Sobre a realização da fase estadual do Festival Estudantil Rondoniense de Artes, a titular da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Ana Lúcia Pacini, ressaltou a importância da participação dos estudantes, que terão a oportunidade de participar da fase estadual em modalidades como dança, música, artes plásticas, bandas e fanfarras.

“A arte e a cultura têm grande importância no desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes. São mais de 800 alunos participando desta fase e isso motiva o aluno a estar em sala de aula, até porque, a qualidade do ensino também é avaliada para que eles continuem participando tanto dos Jogos Escolares de Rondônia – Joer, quanto do Fera. Procuramos incentivá-los para que mantenham excelentes notas”, disse a secretária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o Festival Estudantil Rondoniense de Artes, é um momento especial para a educação do Estado, sendo uma celebração da cultura, criatividade e o talento dos estudantes. “O Fera 2023 demonstra o talento de nossos estudantes e o investimento em seu desenvolvimento pessoal e cultural. São ações desenvolvidas para cada vez mais beneficiar a classe estudantil”, disse.

Arte retratando o Estado de Rondônia foi feita pela aluna Fernanda Santana

EXPOSIÇÕES

Durante o Festival Estudantil Rondoniense de Artes – Fera, haverá exposições de artistas nos segmentos de: teatro, dança, artes visuais, fotografia e cinema. A aluna Fernanda Santana Leandro, de 16 anos, da Escola Pioneira, do município de Teixeirópolis, fez pela primeira vez uma arte, retratando Rondônia e toda sua cultura, que estará sendo exposta no hall de entrada do Teatro Palácio das Artes.

“A primeira coisa que pensei foi de como nosso povo é variado, pois vieram pessoas de todos os cantos do país. Representei um pouco da economia, os povos indígena, nordestino, sulistas, ribeirinhos, mostrando que Rondônia tem tudo isso e muito mais. Tive apoio importante de minha professora para realizar essa arte e estou muito feliz por estar expondo aqui no Fera”, relatou a estudante.

HOMENAGEM

No próximo dia 13 de setembro, será comemorada a data de 80 anos de instalação do Território Federal do Guaporé, que marcou um momento na história do país. Em 1943, o Governo Brasileiro transformou o Território do Guaporé, que fazia parte do Estado de Mato Grosso, em um território federal autônomo. Esse ato foi um marco no processo de integração e desenvolvimento da região, que mais tarde se tornaria o Estado de Rondônia.

Em alusão à criação dos 80 anos do Território do Guaporé, houve uma homenagem à artista plástica Rita Queiroz, pioneira do Estado. A artista é reconhecida por trabalhos que revelam preocupação com a preservação e valorização da cultura regional, e tornou-se uma personalidade de grande notoriedade, reconhecida tanto por suas obras, quanto por sua luta em prol do desenvolvimento cultural.

