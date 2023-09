Em sua 63ª edição, Rondônia Cidadã contempla neste fim de semana moradores de Jaru com vários serviços essenciais

Na terça-feira, 26, o Governo de Rondônia realizou a entrega do ambulatório de fissurados para o Núcleo de Fissurados de Rondônia – Nufis no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A conquista destacada pela a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau tem como objetivo ampliar os atendimentos e oferecer um serviço humanizado e de qualidade para os pacientes.

O coordenador do Nufis e fonoaudiólogo, Felipe Leão, destaca sobre a entrega. “Para nós é muito gratificante, esse momento de fazer parte da história de caminhada dos fissurados em Rondônia, e ficamos felizes em poder oferecer um serviço com ainda mais qualidade e eficiência para as famílias” , diz.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, falou sobre a importância do ambulatório para o serviço Nufis. “A unidade conta com uma equipe multiprofissional e agora está com uma estrutura nova, para ofertar o suporte de atendimento com qualidade e acesso para a população”, afirma.

A solenidade de entrega contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, representantes da Operação Sorriso Brasil, Coordenação do NUFIS, Secretaria Municipal da Saúde, Parlamentares da Assembleia Legislativa de Rondônia e pacientes do núcleo.

A mãe do paciente Felipe Cavalcante, que é atendido pelo núcleo, Fabrícia Pessoa, ressalta a gratidão pelo momento de conquista. “Um momento incrível e importância, para todas as mães que têm filhos que precisam do atendimento, então esse ambulatório é uma conquista para todos” , afirmou.

SERVIÇO

O Núcleo de Fissurados de Rondônia – Nufis foi implementado pelo Governo de Rondônia através da Sesau. A execução do atendimento de reabilitação física, estética, funcional e social dos portadores de fissuras lábio palatais, tem oferecido serviço especializado e multiprofissional para o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS e qualquer pessoa que necessite.

Para agendar consultas, os interessados devem se dirigir à unidade de atendimento, localizada na Avenida Jorge Teixeira, n° 3766; Bairro Industrial, no Hospital Base Dr. Ary Pinheiro – ao lado do Banco de Leite Humano ou entrar em contato via whatsApp (69) 98112-7846, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Fonte: Governo RO