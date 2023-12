Em tarde de homenagens, Flamengo vence o Cuiabá no Maracanã e segue no G4 do Brasileirão

No último jogo no Maracanã da temporada 2023, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1 na tarde deste domingo (3), pela 37ª rodada do Brasileirão. Luiz Araújo e Pedro balançaram as redes ainda na primeira etapa. Com o resultado, o Rubro-Negro somou 66 pontos e assumiu momentaneamente o terceiro lugar.

Antes de a bola rolar, o Mais Querido prestou uma homenagem para os atletas Filipe Luís e Rodrigo Caio. O primeiro irá se aposentar dos gramados, enquanto o segundo encerrará seu vínculo com o clube no final de dezembro. Eles receberam uma placa comemorativa das mãos do presidente Rodolfo Landim e do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Ambos foram ovacionados pela Nação Rubro-Negro presente no Maraca.

O Flamengo começou a partida ocupando todo o campo de ataque, buscando logo o primeiro gol. Aos dois minutos, Luiz Araújo recebeu na área, driblou a marcação e bateu cruzado para fora.

Três minutos depois, o Mengão inaugurou o marcador no Maraca! Gerson fez grande jogada em tabela com Pedro, a bola sobrou para Luiz Araújo, que bateu de canhota no ângulo de João Carlos para marcar o primeiro: 1 a 0.

Após o gol, o time rubro-negro continuou com a posse de bola no campo ofensivo. Aos 44’, Cebolinha recebeu na área e bateu colocado no ângulo. João Carlos fez grande defesa.

Já nos acréscimos, o Mengão ampliou a vantagem com Pedro, que aproveitou o cruzamento de Arrascaeta para marcar de cabeça o segundo gol rubro-negro: 2 a 0. A equipe rubro-negra foi para o intervalo com controle absoluto do jogo.

O Mais Querido por pouco não marcou o terceiro no início da segunda etapa. Erick inverteu a jogada para Arrascaeta, que bateu cruzado para a área, mas Luiz Araújo bateu para fora. Na sequência, Cebolinha tabelou com Gerson e saiu cara a cara com João Carlos. O atacante chutou em cima do goleiro, e no rebote, mandou por cima do gol.

Aos 29’, após consultar o VAR, o árbitro marcou pênalti de Varela em Clayson. O próprio atacante foi para cobrança e diminuiu para o Cuiabá: 2 a 1.

Na reta final, Filipe Luís saiu para a entrada de Ayrton Lucas e recebeu o carinho da Nação, tendo seu nome gritado no Maraca.

Quase nos acréscimos, Rodrigo Caio entrou em campo para sua despedida do Mengão e também foi saudado pela torcida rubro-negra. Resultado final foi com vitória do Flamengo, que somou 66 pontos no campeonato.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2×1 Cuiabá

37ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 03/12/2023 às 16h

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), Alessandro Alvaro de Matos (BA)V e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA) e Léo Pereira (FLA)

Gols: Luiz Araújo (5’1ºT), Pedro (48’1ºT) e Clayson (33’2ºT).

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Erick, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Victor Hugo).

Técnico: Tite.

Cuiabá: João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Allyson (Fernando Sobral), Raniele e Denilson (Filipe Augusto); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Deyverson (Isidro Pitta) e Clayson.

Técnico: Antônio Oliveira.

Fonte: Esportes