Em três missões, a Policlínica Oswaldo Cruz Fluvial realizou mais de 1.400 atendimentos

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas para cursos presenciais até 1º de dezembro, em Porto Velho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da instituição de ensino profissionalizante mediante o link https://rondonia.ro.gov.br/idep/, onde constam todas as informações necessárias.

No polo Orlando Freire serão ofertados os seguintes cursos: Norma Regulamentadora – NR 31 (Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura) e NR 35 (Trabalho em Altura e Introdução à Inspeção Sanitária de Carnes Bovinas e Suínas). No Polo Flora Calheiros acontecerão os cursos de Bordado à Mão, Empreendedorismo e Gestão de Vendas.

MOTIVAÇÃO

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, a permanente oferta de cursos gratuitos fortalece a estratégia do Governo de Rondônia em ampliar o ensino profissionalizante, no intuito de garantir a requalificação profissional de quem já está no mercado e motivar o cidadão que precisa de incentivo no início da carreira.

A gratuidade do ensino do Idep foi uma motivação para a venezuelana Udimar Rodrigues, 40 anos, que chegou em Rondônia há cinco anos para tratar um câncer de mama, e mora no Bairro Nova Porto Velho, na Capital. “Durante o tratamento, fiquei sabendo dos cursos gratuitos e comecei a fazer neste ano o Curso Técnico em Administração”, destacou a estudante que está curada e encontrou nos conhecimentos adquiridos em sala de aula, mais um motivo para continuar morando no Brasil, com foco em uma carreira de sucesso.

Fonte: Governo RO