Em visita a instituições, presidente do TJRO convida para inauguração de quatro Fóruns Digitais ainda em dezembro

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, visitou na última sexta-feira, 8, instituições do sistema de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado com o objetivo de convidar para a inauguração dos Fóruns Digitais de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim e Alto Paraíso, que acontecem esse mês.Os convites para as inaugurações foram entregues aos representantes do Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia e o Tribunal de Contas do Estado.

O procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, recebeu o presidente e os juízes auxiliares da presidência Ilisir Rodrigues e Rinaldo Forti. Também participaram da reunião s subprocuradores-gerais de Justiça Administrativo e Jurídico, procuradores de Justiça Héverton Alves de Aguiar e Eriberto Gomes Barroso; o corregedor-Geral do MP, Procurador de Justiça Cláudio José de Barros Silveira, e o Chefe de Gabinete da PGJ, Promotor de Justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago.

Na Defensoria Pública, o presidente foi recebido pelo defensor público-geral, Victor Hugo Souza Lima, que aproveitou a visita para entregar uma homenagem ao presidente do TJRO. Na OAB, o presidente e o juiz auxiliar Ilisir Rodrigues foram recebidos pelo presidente da OAB, Márcio Nogueira, além dos advogados Aline Silva e Cássio Vidal.

No Tribunal de Contas do Estado, a visita foi recepcionada pelo conselheiro presidente Paulo Curi Neto.

Sobre o Fórum

Vencedor do Prêmio Innovare e considerada boa prática pelo Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Digital é uma estrutura física que facilita o acesso aos serviços da Justiça. Os prédios foram construídos em metodologia inovadora e sustentável. Atualmente, dois fóruns estão em funcionamento em Mirante da Serra e no distrito de Extrema.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO