Em visita ao TJRO, comandante-geral da PM fortalece parceria entre instituições

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu a visita institucional do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Cel. Régis Braguin que tratou de assuntos relativos às duas instituições. O comandante agradeceu o apoio da presidência do TJRO às ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

O comandante e o subcomandante, coronel PM Glauber Ilton de Souza Souto fizeram a entrega de moedas comemorativas aos 43 anos de Polícia Militar ao presidente e à juíza auxiliar da presidência, Karina Miguel Sobral e agradeceram o apoio institucional que os magistrados prestaram na administração da Escola da Magistratura, oferecendo formações e capacitações aos militares.

Como demonstração de apoio à corporação, o desembargador prestigiou, na semana passada, a entrega de veículos e armamento à segurança pública do Estado. O presidente reafirmou a parceria com as instituições.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO