Em visita técnica, Caerd entrega equipamentos a Guajará-Mirim, Nova Mamoré e distritos da Ponta do Abunã

Para garantir a reestruturação e melhoria dos procedimentos administrativos e prestação ininterrupta do fornecimento de água à população rondoniense, nos municípios atendidos pelos serviços da Companhia de Águas e Esgotos – Caerd, visitas técnicas são realizadas durante todo o ano.

No mês de novembro, uma equipe comandada pelo diretor Administrativo e Financeiro – DAF, Messias Maia, juntamente ao assessor Marcos Sobrinho e o coordenador de Gestão Comercial e de Negócios – CGCN, Walmir Brito, visitou as lojas de serviços de Jaci-Paraná, Nova Mutum Paraná, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Vista Alegre do Abunã e Extrema, para verificar as ações desenvolvidas pela Companhia nas localidades, além de visita técnica no Núcleo do Iata, distrito de Guajará-Mirim.

Em cada cidade, os técnicos visitaram os reservatórios e Estações de Tratamento de Água – ETA. Em Nova Mutum-Paraná, distrito de Porto Velho, a equipe acompanhou os pontos de esgotos entupidos, bem como os que já passaram pelo processo de desobstrução.

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS

Algumas localidades foram contempladas com entregas de equipamentos. O município de Nova Mamoré recebeu luvas de adaptação de 150mm para 160mm. Equipamentos usados nos trabalhos de manutenção para a prestação ininterrupta do fornecimento de água à população.

O governador Marcos Rocha comenta que “os equipamentos entregues foram adquiridos com o recurso que o Governo de Rondônia repassou à Caerd, no valor de R$ 20 milhões para as ações de modernização e padronização do Sistema de Abastecimento de Água do Estado. Nossa finalidade é melhorar a prestação do serviço e levar a regularidade de água tratada aos rondonienses”, destacou o governador Marcos Rocha.

Na cidade de Guajará-Mirim foram entregues kits cavaletes e hidrômetros para a instalação. A equipe visitou ainda, as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, de Guajará-Mirim, que passará por manutenção no sistema. Outro local visitado foi a ETA do Núcleo do Iata, que fica a 25 quilômetros do município, onde a Caerd promove também o tratamento da água.

Na região da Ponta do Abunã, a equipe visitou as cidades de Vista Alegre do Abunã e Extrema, distritos de Porto Velho para acompanhar o andamento dos serviços de campo efetuados pela Companhia. Em Vista Alegre foi solicitado junto à equipe técnica, a inclusão de aproximadamente 25 imóveis para ligação de água.

De acordo com o coordenador da CGCN, uma equipe da Caerd será enviada para realizar o cadastramento desses imóveis, a fim de efetivar as ligações.

“Visitas técnicas realizadas de forma regular nas localidades atendidas pela Caerd são importantes para que a Diretoria Executiva da estatal tenha conhecimento das ações desenvolvidas em cada região, e possa atender demandas, tanto de funcionários quanto dos clientes. Nossos esforços são para oferecer um serviço de qualidade, no que se refere ao fornecimento de água à população”, pontuou Messias Maia.

Fonte: Governo RO