Emanuelly Monteiro revela valor milionário para assegurar bumbum: ‘Pesquisando’

“Recusei, é claro, mas até sugeriram pagar mais caro para lamber. Isso é um nível de ousadia que eu não esperava”, comentou ela. A modelo de 33 anos revelou recentemente que cogita fazer um seguro para seu bumbum, cotando e acreditando que o valor chegue a R$ 3 milhões. “Tenho procurado seguros, mas ainda não fechei nada. O tamanho do meu bumbum me deixou bem conhecida, então preciso assegurar. Vejo muitas celebridades que fizeram. Comparando o meu com o delas, acredito que chega a R$ 3 milhões”, afirmou.

Outras celebridades também já fizeram seguros para seus glúteos. Carla Perez, por exemplo, fez uma apólice de US$ 3,45 milhões, o equivalente a R$ 16,5 milhões. Já o de Jennifer Lopez foi assegurado por um valor bem mais alto: US$ 300 milhões, o equivalente a R$ 1,4 bilhão.