Emater é homenageada pelos 52 anos de existência em Rondônia

Luís Carlos Coelho, que atua há 25 anos na Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater), se emocionou ao saber que a Emater e os servidores seriam homenageados pelos 52 anos de atuação. Ele falou da necessidade dessa valorização da entidade, durante audiência pública, em Ouro Preto do Oeste, proposta pela deputada estadual Claudia de Jesus (PT) para comemorar os 52 anos de existência da Emater.

“Sabemos da importância do nosso trabalho e agradecemos muito esse reconhecimento e a justa homenagem a entidade”, disse Luís Carlos.

O evento aconteceu no Centro de Treinamento da Emater Rondônia e reuniu servidores, ex-diretores, diretoria atual, gerentes regionais e autoridades que foram homenageados com voto de louvor pelos serviços relevantes prestados ao estado de Rondônia.

A deputada Cláudia de Jesus fez questão de enfatizar o devido reconhecimento e valorização da Emater e de todos os colaboradores da entidade. Além disso, a solenidade colocou em discutir pautas importantes como a reivindicação de melhorias para o quadro de profissionais, concurso público, revisão do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) e toda estrutura organizacional no estado. “É visível que a Emater tem um papel primordial no fortalecimento da agricultura familiar, por ser uma empresa de extensão rural e assistência técnica é preciso dar condições para que ela trabalhe a altura do que os agricultores precisam”, referiu.

Segundo o parlamentar, a audiência pública não vai resolver todos os problemas da entidade, mas a Assembleia Legislativa vai unir forças e dialogar junto com o Poder Executivo a pauta da agricultura familiar.

Deputados Estaduais

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) parabenizou a Emater pelos 52 anos e pelo papel fundamental no crescimento e desenvolvimento da agricultura e do setor produtivo de Rondônia. O deputado fez um retrospecto da chegada da Emater no estado e seu crescimento até os dias atuais. “Existe uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente, mas é preciso de um respeito muito maior com aqueles que chegaram a Rondônia há mais de 50 anos. Resolver o passivo ambiental que está para trás, dar condições ao pequeno agricultor por meio dos governos federal, estadual e municipal para que tenhamos desmatamento zero. O técnico da Emater precisa de incentivo e apoio para executar um trabalho ainda melhor”, afirmou. Laerte encerrou pontuando que um problema será resolvido com investimentos financeiros na entidade.

Nas palavras do deputado Ismael Crispin (Sem partido) a Emater sempre foi e sempre será protagonista na vida do homem do campo. A empresa movimenta o setor produtivo do estado. Disse que existem outros atores importantes, mas a Emater fica e sempre deixa sua marca. “A empresa extensionista precisa de um olhar respeitoso por parte de nossas autoridades, nós legisladores e do governo do estado de Rondônia para fortalecer cada vez mais essa categoria tão primordial”, destacou.

O deputado Jean Mendonça (PL) disse que é preciso homenagear aqueles que ajudam a fortalecer os produtores, ajudando a enriquecer o estado, “é mais do que apenas que os produtores sejam valorizados, pois são eles que movimentam toda a máquina pública. Precisam de condições para que o estado cresça na sua produção cada vez mais”, encerrou.

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) parabenizou os servidores da Emater pelo aniversário. Relatou que essa é uma história e um legado que ninguém tirou da entidade. “A força de Rondônia é o pequeno produtor rural. É preciso engajar as pequenas associações junto com a Emater para que todos caminhem na mesma direção”. O parlamentar pediu deliberação junto à Comissão de Agricultura da Casa de Leis para buscar uma resolução para os problemas.

Solicitações

Os extensionistas e representantes de entidades receberam a tribuna e pontuaram temas importantes para promover o crescimento da agricultura familiar. Aumentar o valor da produção, sistemas específicos para a realidade socioeconômica da região, política de administração rural que incentiva o melhor aproveitamento dos recursos das propriedades, planejamento participativo e apoio às organizações de pequenos produtores, aumento da política agrícola, promover estudo para plano de carreira , As cargas e a entrega dos servidores da entidade foram as principais declarações feitas pelos servidores da Emater.

O ex-deputado federal e ex-presidente da Fetagro, Anselmo de Jesus Abreu, questionou a falta de investimento na agricultura familiar para a produção de alimentos que atendem Rondônia e todo o Brasil.

A diretora da Administração de Pessoal da Emater, Dulcineide Alves Ferreira falou sobre o quantitativo do corpo técnico, extensionistas e serviços gerais que atuam na entidade. Enfatizou que nesta prestação de serviços à sociedade, a Emater conta com 847 colaboradores, ativos 714, prestando assistência técnica no campo 410 extensionistas. Com base nisso falei exaltou a real necessidade de revisar e atualizar a tabela salarial.

O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, é o Manoel Carlos Dantas, em nome dos servidores da entidade, destacou que o reajuste salarial está previsto na CLT, mas isso não aconteceu. Disse que o anseio dos servidores é diário e que esses questionamentos sobre salário têm sido um gargalo. “O sistema está engessado e isso precisa ser melhorado pelo diálogo”, disse ele destacando a importância de oferecer autonomia ao servidor para fazer o planejamento dentro da realidade do dia a dia.

O representante do Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Gervano Vicente, foi enfático ao cobrar apoio financeiro e assistência técnica aos extensionistas, pois, segundo ele, Rondônia comprovou estatisticamente que 83% das propriedades são formadas por agricultores familiares.

O presidente das Associações dos Produtores Rurais de Porto Velho, Pedro Oliveira Bordalo, que atuou na entidade por 25 anos, parabenizou a deputada pelas homenagens e lembrança em comemorar os 52 anos da entidade. Apesar disso, cobrou ação conjunta e imediata para melhorar não só a questão salarial, mas a valorização do servidor, melhorar as estruturas dos escritórios. Anunciou que Porto Velho é um canal de importação de frutas e outros produtos de fora do estado e essa realidade precisa ser mudada.

O representante da Emater do Vale do Jamari, André Castelo Carvalho, pediu que o distrito do 5º Batalhão de Engenharia e Construção (5º BEC) se torne um escritório da Emater, para atender toda aquela região. Também cobrou a regularização fundiária para facilitar o acesso dos produtores a recursos financeiros.

O secretário da Agricultura de Porto Velho, Carlos Magno, parabenizou a deputada Cláudia pela iniciativa desta homenagem e aos servidores da Emater por serem reconhecidos pelos relevantes serviços prestados. Acompanhando a solicitação dos servidores em relação ao salário dos servidores, ele sugeriu que a Casa de Leis possa trabalhar o orçamento de 2024 para poder aportar recursos financeiros e melhorar a questão salarial.

Emater

O diretor presidente da Emater, Luciano Brandão disse que deseja fazer esse modelo de audiência pública em todos os estados da federação, para fortalecer a assistência técnica em conjunto. Disse que a entidade tem um orçamento e um planejamento para que a Emater não pare. Apesar de todas as dificuldades, relatos que tiveram vitórias para a entidade. Que 17 escritórios foram reformados e estão construindo sete novas unidades da Emater em Rondônia

Tribunal de Contas de Rondônia

O conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO) e ex-presidente da Emater, Francisco Carvalho da Silva, fez um breve relato da história de sofrimento da Emater, das dificuldades financeiras, até mesmo, para pagar a folha de pagamento.

Disse que o Estado tem condições de debater e promover uma melhoria substancial aos servidores da entidade, pois existe um superávit de R$ 3 bilhões de reais. Ele sugeriu que seriam pegas as 49 unidades de conservação existentes em Rondônia, para que fossem exploradas como forma de gerar recursos em benefício da entidade.

Poder Executivo

Representando o Poder Executivo, o secretário de Agricultura de Rondônia, Luiz Paulo da Silva Batista, falou que não adianta criar políticas públicas ineficazes. Que a Seagri tem avançado muito com o trabalho, mas com responsabilidade, sem fazer promessas e sim cumprindo em atender as demandas.

Informamos que a secretaria está no momento de concluir o processo para a liberação das mudas de cacau e mudas de café. “Esse é um trabalho árduo, mas que a Seagri tem o compromisso com a agricultura familiar”. Afirmou ainda que vai levar ao governador as sugestões apresentadas para um amplo debate com a equipe técnica.

Encaminhamentos

De acordo com a deputada Cláudia de Jesus, todos os pedidos e propostas recebidos durante a audiência pública serão encaminhados, via documento parlamentar, aprovado pelo parlamentar para que os órgãos competentes, em cada área, possam agir de forma célere e atender às demandas. Além disso, informou que a ata da audiência pública estará à disposição de todos os cidadãos.

Durante a audiência pública, a deputada transmitiu voto de louvor aos homenageados que fizeram e fazem parte da Emater.

Homenageados:

Diretoria

Luciano Brandão – Diretor Presidente; Renata Rosa de Sousa – Diretora Vice-Presidente; Fabiana Bezerra Neves dos Santos – Diretora Técnica e de Planejamento; Giselma Sena- Diretora Administrativa e Financeira; Dulcineide Alves Ferreira- Diretora de Administração de Pessoal

Gerentes Regionais

Anderson Khul; André Luís Castro de Carvalho; Clodoaldo de Jesus Abreu; Genaldo Martins de Almeida Júnior; Paulo Henrique Custódio; Jaqueline Ribeiro Rosa; Cléverson Oliveira dos Santos

Ex-presidentes

Luiz Gomes Furtado; Francisco Mendes de Sá Barreto Coutinho; Albertina Marangoni Bottega; Francisco de Assis Sobrinho; Luciano Brandão; José de Arimatéia da Silva

Ex-Secretários Executivos

Severino de Melo Araújo; Adbel Wahab M Mansour; Antônio Campos da Silva; Luiz Carlos Coelho de Menezes; José da Cunha Medeiros; Raimundo Nonato G Teixeira; Francisco Celmo F Alencar

Sandi Calistro de Souza; José Pinto da Silva; Francisco Carvalho da Silva; Raimundo Nonato Silva; Jurandir Vieira; José Tarcísio Batista Mendes; Luís Gomes Furtado; Sorrival de Lima; Elisafan Batista Sales

Servidores mais antigos

Lucimar Alencar de Menezes; José Edilson de Andrade; Margareth Pereira da Silva Regalado; Gracila Noronha Mercado e Francisco de Assis Bastos

Texto: Eláine Maia I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO