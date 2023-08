Emater promove curso para qualificação técnica em processamento de queijos em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, em parceria com uma empresa especializada no ramo de insumos para laticínios, promoveu o primeiro curso Mestre Queijeiro no Centro de Treinamento da Emater – Centrer/RO, no período de 22 a 24 de agosto. O eventou reuniu 53 participantes entre extensionistas, agricultores familiares e técnicos queijeiros de laticínios para uma capacitação em processamento de queijos, visando inserir Rondônia em um mercado mais tecnológico e competitivo, com produtos tecnologicamente qualificados.

A produção de queijo em Rondônia é uma atividade que vem se fortalecendo nos últimos anos e, embora existam diversidades variadas como textura, sabor e método de fabricação, o queijo rondoniense tem se destacado na categoria muçarela. O diretor-presidente da Emater/RO, Luciano Brandão explicou que,“a muçarela é um dos queijos mais consumidos no Estado, mas na produção artesanal entre os agricultores familiares, também podemos encontrar variedades como os queijos frescos e queijos curados, tipo provolone, entre outros”, afirmou.

Atentos à essa diversidade produtiva e necessidade de qualificar a mão de obra agroindustrial, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri e da Emater/RO, realizou em 2022, durante a 9ª edição da Rondônia Rural Show, o 1º Concurso de Qualidade do Queijo – Conqueijo, que repetiu o sucesso na edição deste ano. Face à grande adesão, veio a necessidade de trazer novas tecnologias no processamento do produto. A parceria firmada com a empresa especializada viabilizou a realização de um curso com professores qualificados e com vivências práticas voltadas para a indústria.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a produção de queijos é um excelente fomento à economia do Estado pois movimenta a agroindústria familiar, gerando mais emprego e renda para toda a cadeia produtiva. “Temos produtores que já se destacaram em concursos de outros estados e é importante que nós, enquanto gestores públicos, possamos contribuir para que mais produtores possam seguir o mesmo caminho e gerar renda para a sua família”, ressaltou.

Os participantes do Curso Mestre Queijeiro tiveram a oportunidade de aprender técnicas que vão desde a qualidade do leite para industrialização do produto, passando por reconhecimento de pontos críticos durante a produção, controle de mofos e leveduras, até finalização como processo de salga, salmoura e secagem. Também foi apresentada a amplitude dos mercados de queijos artesanais e realizadas aulas práticas, em um laticínio de Nova União, para melhor vivenciar o aprendizado.

Fonte: Governo RO