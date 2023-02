Emater realiza encontro de agroindústrias para desenvolvimento dos setores social e econômico de Rondônia

Produtores e autoridades municipais e estaduais reúnem-se nesta sexta-feira (24), para debaterem o tema da agroindústria, no município de Cacoal. O objetivo dos empreendedores e entidades de desenvolvimento dos setores social e econômico, é discutir políticas públicas estruturantes e sustentáveis para o setor agroindustrial, notadamente, da indústria de transformação de produção da agricultura familiar, em alimentos processados.

Além dos produtores individuais, participam do evento, os representantes de entidades associativas dos produtores de matéria-prima à agroindústria. Algumas dessas associações possuem suas próprias agroindústrias de produção de derivados do leite ou de produtos de origem vegetal.

A realização do evento é da Entidade Autárquica de Assistência técnica e Extensão Rural de Rondônia -Emater e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae, em parceria com a prefeitura municipal, câmara de vereadores, secretarias e órgãos estaduais; com apoio de instituições privadas e do comércio local. Todos unidos com a finalidade de construir um diálogo horizontal entre os produtores, interessados diretos; e vertical com os entes públicos, para a definição de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento e aproveitamento das potencialidades produtivas do município.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressalta que o Estado tem sido destaque em eventos nacionais, onde os produtos têm sido apresentados ou participado de concursos de qualidade, como foi nos casos dos concursos realizados durante a Semana Nacional do Café em Belo Horizonte, e do concurso da agroindústria do queijo em Araxá, ambos em Minas Gerais, e ainda do concurso nacional do cacau realizado na Bahia, onde um produtor do Município de Jaru foi campeão nacional em qualidade de amêndoas, e se classificou para participar do concurso internacional que será realizado na cidade de Paris na França. “Com estes sucessos, os investimentos na agroindústria de Rondônia gera renda e emprego para a população e dá visibilidade ao Estado”, salientou.

A agroindústria do município assistida pela Emater, é forte na produção queijeira, de iogurtes, na torrefação e moagem de cafés especiais – segmento produtivo que se desenvolveu e conquistou apreciadores, com o advento dos concursos de qualidade do café, promovidos pelo governo de Rondônia.

O evento contou com palestras técnicas e debates sobre o tema da agroindústria, e entre estas destacamos duas palestras: uma sobre o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Município de Cacoal – Provec, e outra sobre o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrícola – Prove, a primeira ministrada pelo técnico Jorge Murer e a segunda pela zootecnista da Secretária de Estado da Agricultura, Monalisa Dias Pereira.

O encontro contou a presença do secretário de Estado da agricultura, Luis Paulo da Silva, do presidente da Emater, Luciano Brandão e do prefeito de Cacoal Adailton Fúria.

Fonte: Governo RO