Emater Rondônia completa 52 anos e comemora o fortalecimento administrativo e tecnológico da entidade e as potencialidades de Rondônia

Completando mais um ano de serviços prestados aos mais de 40 mil agricultores familiares no estado de Rondônia, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO reúne autoridades, parceiros e servidores em solenidade realizada em seu Centro de Treinamento, no município de Ouro Preto do Oeste nesta quinta-feira (31). A comemoração dos 52 anos de atuação, desde a sua criação em 31 de agosto de 1971, vai ser marcada por mais trabalho. Na oportunidade serão discutidos junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO os serviços de Assistência Técnica e Extensão – Ater no Estado.

Nestes 52 anos de existência, a Emater passou por mudanças políticas e estruturais, em consequência de novos modelos de extensão e de gestão, e vem cada vez mais, se consolidando como uma empresa que está à frente do seu tempo. Ratificando valores que promovem a evolução social, econômica e ambiental da família rural, a Autarquia comemora seu aniversário trazendo inovações tecnológicas e oferecendo o que há de melhor para o desenvolvimento da agricultura familiar rural rondoniense.

Os programas e projetos desenvolvidos ao longo dos últimos anos têm levado Rondônia a ser reconhecida como um Estado de grande potencialidade agroeconômica. O Instituto Nacional de Produção Industrial – INPI reconheceu a primeira Indicação Geográfica – IG de procedência do Tambaqui de Rondônia, e o prêmio recebido pela Costela de Tambaqui na maior feira de pescados da América do Norte, como o melhor novo produto de serviço de alimentação [foodservice].

Outro grande destaque está na produção do café com qualidade e sustentabilidade, que chegou a ultrapassar três milhões de sacas e que vem ganhando espaço nas prateleiras do país. Além de produtores familiares rondonienses estarem sempre nas primeiras colocações como melhor café canéfora em concursos internacionais, a exemplo do “Coffee of The Year”, ter reconhecimento de café produzidos por etnias indígenas e por mulheres cafeicultoras, vencedoras do “Florada Premiada”, o café de Rondônia conquistou a Indicação Geográfica por denominação de origem, que ficou conhecido como “Café Matas de Rondônia”.

Grandes conquistas ainda podem ser observadas na bovinocultura, que além de se manter líder nacional em rebanho livre de febre aftosa sem vacinação, tem se destacado na produção de carne e de leite, e vem fortalecendo a agroindústria, em especial a do queijo artesanal que, pelo concurso estadual de qualidade do queijo – Conqueijo, pela primeira vez levou produtores familiares rondonienses para concursos internacionais, como o Expoqueijo 2023 realizado em Araxá, Minas Gerais.

Essas e outras conquistas passam pela assistência técnica e extensão rural, que tem contribuído para o fortalecimento do setor agrícola rondoniense. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, em recente visita ao Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa, ressaltou o investimento do Estado em políticas públicas com o objetivo de impulsionar o setor agropecuário com programas como o Mais Calcário, de transporte do insumo às propriedades rurais, e o Plante Mais, que distribuiu mudas clonais de café e cacau, revitalizando lavouras e colhendo mais frutos. “Rondônia tem um setor produtivo forte, com destaque em diversas áreas como a piscicultura, a bovinocultura, o café, o cacau, a produção de grãos, especialmente soja e milho, temos potencial, e queremos avançar mais”, pontuou, parabenizando à Emater/RO que muito tem contribuído nesses 52 anos no Estado.

Fonte: Governo RO