Emater Rondônia cumpre meta e incrementa renda bruta das propriedades assistidas, no ano de 2022

O Conselho administrativo da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-RO, reuniu-se nesta terça-feira, 14, para analisar os relatórios de atividade e financeiro referentes ao exercício de 2022, da Autarquia. Aprovados por unanimidade, os relatórios demonstraram o desempenho das ações de Ater em Rondônia, e sua importância no incremento da economia local. Cem por cento das metas de atendimento pré-estabelecidas foram cumpridas, e mais de 1,2 bilhões de reais em renda bruta foram injetados no Estado, nas propriedades assistidas pelo resultado.

A reunião para avaliação dos relatórios realizou-se nas dependências da sede da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, e contou com a maioria do corpo de conselheiros, que é formado pelos titulares da pasta da Seagri, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Secretaria de Estado de Finanças – Sefin, e representante dos empregados da Emater/RO. A primeira reunião com os novos membros do conselho foi presidida pelo secretário adjunto da pasta de Agricultura, Janderson Dalazen, que iniciou os trabalhos apresentando a Emater como parceira e executora das políticas públicas de governo, para o desenvolvimento da agricultura de Rondônia.

O relatório apresentado pela diretora técnica e de planejamento da Emater/RO, Fabiana Bezerra Neves dos Santos, discorreu primeiramente sobre a estrutura da instituição para desenvolvimento das atividades em 2022. “Para desenvolver as atividades de 2022, contamos com 864 colaboradores e uma estrutura satisfatória oferecida pelo Governo do Estado como: veículos, equipamentos de informática e reformas de algumas unidades operacionais”, disse.

Quanto ao atendimento ao público principal, que são as pequenas propriedades de mão de obra familiar, a diretora apresentou os números, os quais demonstram que a instituição atendeu um número superior à meta de 141.444 atendimentos previstos, realizando 141.765 atendimentos. “No ano passado nós chegamos a atender 98% do nosso público, que já se mostrou uma superação. Hoje, superamos a nós mesmos, ultrapassando os 100% programados”, enfatizou Luciano Brandão, diretor-presidente da Emater/RO, que estava acompanhado da diretora vice-presidente, Renata Rosa.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Emater tem priorizado os principais projetos de desenvolvimento agroeconômico como de importância ao fortalecimento da agricultura familiar no Estado. “Dentre eles merecem destaque, algumas atividades acompanhadas nas propriedades cadastradas para resultados, a exemplo da mandiocultura, que vem crescendo na Capital, e conta com 738,84ha de área colhidas e uma renda bruta de R$ 29.475.884,97 somente em Porto Velho”, destacou.

Outro destaque está na retomada do Cacau, qual ganha projeção nas cidades de Ariquemes e Ji-Paraná. Embora Ji-Paraná tenha uma área plantada de 613, 93ha, e Ariquemes de 211,69ha, a produtividade desta última é maior, chegando a 875,93kg/ha, contra 657,64 kg/ha de Ji-Paraná. Fabiana explicou que isso se dá, devido à produção de Ji-Paraná ainda ser trabalhada com cacau seminal, enquanto que os produtores de Ariquemes já utilizam cacau clonal no seu plantio. “Este é um trabalho que estamos fazendo, trocar as plantas seminais por plantas clonais para assim, garantir maior produtividade”, ressaltou.

O café é uma das culturas que mais impulsionam o mercado. Das 20 mil unidades produtoras de café existentes em Rondônia, a Emater/RO assiste, como propriedades cadastradas para resultados, 3.225 unidades que utilizam mão de obra familiar, e somente com estas propriedades são injetados na economia do Estado uma renda bruta de R$ 248.534.790,00. “O governador Marcos Rocha, em seus pronunciamentos, tem destacado a importância da Emater/RO no Estado, principalmente para o desenvolvimento evolutivo da agricultura familiar de forma produtiva e sustentável”, enfatizou Luciano Brandão.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Além das atividades que são desenvolvidas ao longo dos anos, a Emater/RO vem inovando com programas e projetos que levam tecnologia para o campo. Um desses projetos é o Consultec, que após capacitar seus técnicos a atuarem em gestão de produção, encontra-se na fase de visitas, que abrangerá 30 municípios, demarcando o marco zero nas 2.220 propriedades familiares que serão assistidas. “O projeto tem por objetivo elevar a produtividade leiteira com manejo de pastagem e melhoramento genético nessas propriedades”, explicou o presidente da Emater/RO, destacando que, para isso, ainda conta com outro projeto, o Rufião Móvel, que dispõe de aparelho de ultrassonografia para acompanhamento da prenhez em bovinos.

Outra inovação está no projeto que foi denominado Ater de Resultados, que desde 2019 selecionou 50 produtores por técnico, para acompanhar a evolução de 12.834 famílias em todas as suas etapas. Estas propriedades juntas, com as suas atividades, injetaram na economia do Estado mais de 1,2 bilhões em renda bruta. “Evoluímos na execução do orçamento, chegando a 96% em 2022, incrementando várias ações que vêm demonstrando resultados satisfatórios, é a Emater de resultados”, explicou Brandão, enfatizando que a cada real investido na Emater/RO, ela retorna de 10 a 12 reais para a economia do Estado.

Após a apresentação, o Conselho Administrativo da Emater/RO aprovou por unanimidade os relatórios de atividade e financeiro de 2022, demonstrando satisfação nas ações que estão sendo desenvolvidas pela Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado.

Fonte: Governo RO