Embaixada dos Estados Unidos busca estreitar relação com Rondônia para fortalecer desenvolvimento econômico sustentável

O Governo de Rondônia recepcionou na manhã desta quinta-feira (17), o conselheiro da Seção de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Saúde da Embaixada dos Estados Unidos, Glenn Fedzer, acompanhado do assessor Alessandro Shimabukuro e do conselheiro adjunto da Seção Política, Joshua Rubin. Os norte-americanos sinalizaram o interesse de conhecer como a combinação de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico está funcionando em Rondônia.

O governador em exercício, José Jodan destacou o compromisso de Rondônia, grande Estado produtor de alimentos, um gigante do agronegócio no Norte do País, em desenvolver produções sustentáveis, dentro da legalidade ambiental. E pontuou que o Estado está em busca da atualização da Base Cartográfica, em parceria com o Exército. ‘‘Com isso iremos impulsionar a harmonia entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, com a definição de áreas produtivas, assim também como delimitação das áreas de conservação dos recursos naturais’’.

O secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec, Avenilson Trindade reforçou que o Estado trabalha em três eixos principais para avançar na economia: infraestrutura, sustentabilidade e inovação. Destacou que Rondônia ocupa uma localização estratégica no centro da América do Sul, tendo duas rotas principais para escoamento da produção: a hidrovia do Rio Madeira e a BR-364, e possui várias frentes de cadeias produtivas interessantes ao mercado internacional, a exemplo do café, algodão, cacau, derivados do leite, soja e peixe.

O conselheiro da Seção de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Saúde da Embaixada dos Estados Unidos sinalizou interesse no café de Rondônia, especialmente para ser levado para o Hawai, e revelou o gosto pessoal por algo tipicamente da região: ‘‘O tambaqui é um peixe muito saboroso, gostei muito’’. Rondônia é líder no Brasil, na produção desta espécie, e o terceiro maior produtor de peixes do Brasil. O diretor executivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, Hueriqui Pereira, também pontuou que o Estado avança na produção de alimentos com consciência ambiental.

Para o conselheiro, Glenn Fedzer, as soluções administrativas do Estado e os produtores rurais são fundamentais na proteção do meio ambiente, pois conhecem a importância de preservar os recursos naturais para que os negócios rurais se desenvolvam. Ao final da reunião, ele enalteceu o perfil econômico e ambiental de Rondônia, declarou estar aberto a novas rodadas de conversas e sinalizou o interesse em estreitar a relação entre os Estados Unidos e Rondônia.

Fonte: Governo RO