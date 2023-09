Embrapa comemora 50 anos com Seminário Desafios da Liderança Brasileira no Mercado Mundial da Soja

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) promove, dias 19 e 20 póximos, o 5° Seminário Desafios da Liderança Brasileira no Mercado Mundial da Soja. O foco deste ano será a sustentabilidade na cadeia produtiva da soja.

Este evento reúne um público diversificado, incluindo pesquisadores, técnicos, representantes governamentais, especialistas e membros da indústria e do setor agrícola.

O pesquisador da Embrapa Soja, Marcelo Álvares de Oliveira, explicou que o seminário visa debater questões cruciais que afetam a competitividade da cadeia da soja, abrangendo desde a qualidade do grão até a produção de farelo, óleo e biocombustíveis, bem como as preocupações relacionadas à sustentabilidade, tecnologia, regulamentações e processos produtivos.

A programação técnica do evento se concentrará em tópicos prioritários, incluindo agricultura de baixo carbono, a nova legislação da União Europeia voltada para o combate ao desmatamento, bioinsumos, agricultura digital e o impacto da qualidade do grão de soja como matéria-prima para a indústria.

Daniel Amaral, diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), destacou a relevância deste evento para discutir assuntos fundamentais para o setor.

Ele enfatizou que as projeções indicam recordes na produção e no esmagamento da soja em grão e seus coprodutos, farelo e óleo, bem como nas exportações. O Brasil, como maior produtor e exportador mundial de soja, enfrenta diversos desafios e oportunidades, desde o plantio até o embarque, que serão abordados durante o seminário.

Com a soja sendo a cultura com a maior área cultivada no país, aproximadamente 44 milhões de hectares, e projeções que apontam para uma produção superior a 156 milhões de toneladas na safra atual, o Brasil continua liderando o mercado global de soja.

Neste ano, as receitas com exportações do complexo soja podem ultrapassar US$ 67 bilhões, consolidando ainda mais a importância dessa commodity para a economia agrícola do país e sua presença internacional no mercado agrícola.

O Seminário Desafios da Liderança Brasileira no Mercado Mundial da Soja proporcionará um espaço valioso para discussões estratégicas que contribuirão para o contínuo sucesso brasileiro no mercado global de soja.

REVOLUÇÃO – A Embrapa, que celebra seu 50º aniversário, é responsável pelo revolução agrícola brasileira que, nos últimos 40 anos fez a safra brasileira crescer 600%.

LEIA AQUI: Investimentos nos últimos 40 anos fez safra brasileira crescer 600%

A instituição pública, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) foi criada em 1973 para desenvolver a base tecnológica necessária para apoiar um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical.

Sua missão principal é garantir a segurança alimentar do Brasil e consolidar sua posição de destaque no mercado internacional de alimentos, fibras e energia. Para cumprir essa missão, a Embrapa mantém um diálogo contínuo com produtores, organizações científicas, lideranças governamentais e da sociedade civil.

Seu trabalho é pautado pela excelência científica em pesquisa agropecuária, qualidade e eficiência produtiva em cultivos e criações, sustentabilidade ambiental, aspectos sociais e parcerias com o setor produtivo.

A Embrapa é reconhecida pela qualidade de sua pesquisa científica e inovação tecnológica no setor agropecuário, buscando promover práticas agrícolas e pecuárias que garantam a qualidade e a eficiência na produção de alimentos de forma ambientalmente sustentável, considerando também o impacto social de suas atividades e estabelecendo parcerias para aplicar suas descobertas no campo.

Esses princípios refletem seu compromisso em contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro e a promoção da segurança alimentar no país.

SERVIÇO

Seminário Desafios da Liderança Brasileira no Mercado Mundial da Soja

Data e horário: 19 de setembro, 14h às 18h e

20 de setembro, 08h às 12h

Local: Embrapa Soja, Londrina (PR) – Rodovia Carlos João Strass, s/nº

Informações www.seminariodesafiosdasoja.com.br

Fonte: Pensar Agro