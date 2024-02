Embrapa desenvolve bebida alcoólica feita de acerola

A colheita da soja no Brasil segue em ritmo acelerado, com 23% da área total já colhida, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O ritmo acelerado coloca a safra 2023/24 à frente da média histórica para o período, que é de 18,7%.

Regiões em destaque:

Paraná: A colheita já atingiu 44% da área plantada no estado, o que representa um avanço significativo em relação à média histórica de 33% para o mesmo período. As condições climáticas favoráveis e a boa qualidade das lavouras contribuem para a rápida progressão da colheita no Paraná, principal estado produtor de soja do país.

A colheita já atingiu 44% da área plantada no estado, o que representa um avanço significativo em relação à média histórica de 33% para o mesmo período. As condições climáticas favoráveis e a boa qualidade das lavouras contribuem para a rápida progressão da colheita no Paraná, principal estado produtor de soja do país. Rio Grande do Sul: A colheita gaúcha está em 26% da área total, um pouco abaixo da média histórica de 28%. Apesar do ritmo ligeiramente mais lento, as expectativas para a safra no estado são positivas, com estimativas de produtividade acima da média.

A colheita gaúcha está em 26% da área total, um pouco abaixo da média histórica de 28%. Apesar do ritmo ligeiramente mais lento, as expectativas para a safra no estado são positivas, com estimativas de produtividade acima da média. Mato Grosso: Com 18% da área colhida, o Mato Grosso segue a tendência nacional de avanço acelerado da safra. As condições climáticas favoráveis e a boa qualidade das lavouras contribuem para o bom ritmo da colheita no estado.

Com 18% da área colhida, o Mato Grosso segue a tendência nacional de avanço acelerado da safra. As condições climáticas favoráveis e a boa qualidade das lavouras contribuem para o bom ritmo da colheita no estado. Outras regiões: Em outras regiões, como Goiás e Maranhão, a colheita ainda está em fase inicial, com 6% e 2% da área colhida, respectivamente. Nesses estados, a finalização do plantio ainda está em curso, com foco nas áreas que sofreram atrasos devido às chuvas.

Apesar do ritmo acelerado da colheita, alguns desafios ainda persistem. A falta de chuvas em algumas regiões, como o Rio Grande do Sul, pode afetar a produtividade final da safra. Além disso, a volatilidade dos preços da soja no mercado internacional também gera incertezas para os agricultores.

No geral, as perspectivas para a safra 2023/24 de soja são positivas. A Conab estima uma produção de 153,4 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 3,7% em relação à safra anterior. O clima favorável, a boa qualidade das lavouras e o ritmo acelerado da colheita contribuem para o otimismo do setor.

Plantio – O plantio da soja no Brasil está em fase final, com apenas 5% da área total ainda a ser plantada, concentrada principalmente nos estados do Maranhão e Goiás. As condições climáticas favoráveis e a boa qualidade das sementes contribuem para o bom andamento do plantio nesses estados.

A semeadura do milho safrinha 2024 atingiu 38% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil na quinta-feira (08.02), contra 27% na semana anterior e 25% no mesmo período do ano passado. Mato Grosso na dianteira, o plantio segue com bom ritmo e sob boas condições de clima na maior parte das áreas produtoras. O milho verão do Centro-Sul, por sua vez, estava 25% colhido na mesma data, contra 17% na semana anterior e 14% um ano antes.

