Emenda da deputada Gislaine Lebrinha financia compra de notebooks em Primavera de Rondônia

Na sexta-feira (15) iniciou-se mais uma ação social realizada pela Dra. Taíssa (PSC). Fantasiada de mamãe noel, ela percorre bairros de Guajará-Mirim entregando presentes, doces, e principalmente levando o papai noel para abraçar, e realizar o sonho de várias crianças. Denominada como “Semana do Natal” , a ação proporciona momentos educativos e inspiradores, além de ser uma maneira de colher demandas da população.

O carro de som passa pelas ruas com canções desta época mágica. Diversas crianças correm para abraçar o papai noel, emocionadas contam da alegria em ver de perto um personagem que geralmente conhecem pela TV ou redes sociais. Essa ação é um ato de amor ao próximo. A Dra Taíssa fica muito emocionada ao expressar sua felicidade em estar realizando a ação por mais um ano, “esses dias são muito especiais para mim e a equipe de voluntários que me acompanha, não é nada grandioso em questão de valores, mas sim de sentimento. É o momento em que as crianças se encantam ao conhecerem o Papai Noel, o abraçam, beijam, contam seus desejos. É muito bom ver essa felicidade”, comentou.

O momento é ideal para ficar mais perto da população e poder ouvir demandas. Os moradores realizam diversos pedidos para que a parlamentar possa contribuir com a resolução dos problemas enfrentados. “A população me conhece não só por minhas ações sociais, mas também por minha atividade parlamentar. Nós recebemos diversos pedidos, de saúde, de infraestrutura e muito mais. Colhemos tudo, anotamos, para contribuirmos com o bem-estar dos moradores da minha região”, afirma a Dra. Taíssa.

Além de Guajará, a equipe do Papai e Mamãe Noel, também passaram por União Bandeirantes, Nova Mamoré, Nova Dimensão, Extrema e Abunã, entregando presentes, doces e fazendo a alegria da criançada, e até dos adultos. Mais de 2 mil crianças abraçaram o bom velhinho e ganharam lembrancinhas. “Os brinquedos selecionados tinham a faixa etária de 5 anos, as crianças maiores receberam doces e muito amor. A cada ano melhoramos e tentamos levar essa alegria para mais crianças e mais lugares”, expressou Dra. Taíssa.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria parlamentar

Foto: Luís Gustavo I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO