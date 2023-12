Emenda de Alex Redano contemplará recuperação de estradas vicinais em Alto Paraíso

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) entregou na tarde da última sexta-feira (22) uma emenda individual na ordem de R$ 600 mil ao município de Alto Paraíso. O recurso visa contemplar a recuperação de estradas vicinais, garantindo o escoamento de produção além de maior segurança no transporte escolar. A entrega aconteceu na Câmara Municipal e contou com a participação de vereadores que solicitaram ao parlamentar a disponibilização do recurso.

Durante a entrega o deputado Alex Redano falou o quanto é gratificante a entrega de emendas dessa natureza. “Recebi o pedido conjunto dos vereadores Edmilson Facundo, José Ceará e Eliseu Batista. Nossa equipe me informou que essa seria importante emenda para Alto Paraíso, não medimos esforços para o destino desse recurso que visa contemplar principalmente o homem do campo e consequentemente o progresso da cidade”, frisou o deputado Alex Redano.

Os vereadores Edmilson Facundo, José Ceará e Eliseu Batista agradeceram o deputado pelo empenho em fazer essa reserva orçamento. “Graças ao deputado Alex Redano e toda equipe, hoje a prefeitura poderá dar melhores condições de trafegabilidade ao homem do campo”, agradeceu o presidente da Câmara, Edmilson Facundo.

A entrega foi prestigiada pelo prefeito João Pavan e por populares. O prefeito destacou o quanto é importante esse recurso para o município. “Sabemos que com a queda de repasse, os municípios menores estão sofrendo para administrar, mas, graças a essa mão amiga do deputado Alex Redano, poderemos dar a população da zona rural estradas em ótimas condições. O município de Alto Paraíso só tem a agradecer ao deputado Alex Redano”, pontuou.

Texto e foto: Mateus Andrade I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO