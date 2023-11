Emenda de Cláudia de Jesus beneficia saúde de Theobroma

O Esporte Clube Verdão, de São Miguel do Guaporé, conquistou dois campeonatos em um período impressionante de menos de 24 horas, um feito que merece destaque e reconhecimento.

Na sexta-feira (3), o Verdão sagrou-se bicampeão do campeonato de futsal em São Francisco com uma vitória contundente de 5×1 contra o time 429. A jogadora Tati, camisa n° 7, brilhou sendo eleita a melhor em quadra. Em menos de um dia, o time mostrou sua força novamente em Alvorada do Oeste, goleando o Esporte Clube Beira Praia de Urupá por 7×0. Em reconhecimento a essa trajetória notável, o deputado estadual Jean Oliveira, que sempre apoia e incentiva o esporte em São Miguel, parabenizou o time. “É com grande orgulho que parabenizo o Esporte Clube Verdão por essas vitórias expressivas.

“São Miguel do Guaporé tem se destacado no cenário esportivo graças ao talento, dedicação e paixão de equipes como o Verdão. Continuem brilhando e representando nossa região com excelência”, finalizou o deputado estadual Jean Oliveira (MDB).

O Verdão, sob o comando técnico de Anderson Argentino, tem se mostrado uma força emergente no esporte regional e, com o contínuo apoio da comunidade e líderes locais, promete seguir fazendo história.

Texto e foto: Marcel Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO