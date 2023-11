Emenda de Cláudia de Jesus garante medicamentos para Novo Horizonte do Oeste

A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) marcou presença na última sexta-feira (10) no 1º Congresso em comemoração ao 29º aniversário da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO). O evento ocorreu no Teatro Estadual Guaporé, em Porto Velho, e contou com a presença de autoridades e membros da comunidade.

A presença da deputada Taíssa ressalta a importância da parceria entre os poderes legislativo e judiciário em prol do fortalecimento do sistema jurídico estadual. “É com grata satisfação que estou aqui, não poderia deixar de enaltecer esse trabalho tão significativo para população”, expressou.

A parlamentar também relembrou da ação junto com a defensoria móvel em Guajará-Mirim, onde foi batido o recorde de atendimentos no estado. O defensor Público Geral do Estado de Rondônia, Victor Hugo de Souza, destacou o compromisso contínuo da instituição em promover acesso à justiça e defender os direitos da população.

Mais de 200 pessoas se inscreveram no congresso participando de forma remota e presencial, proporcionando um ambiente para reflexões sobre as conquistas da Defensoria Pública. Durante o evento, foram reconhecidos profissionais e colaboradores que contribuíram significativamente para o sucesso da instituição ao longo dos anos.

A celebração não apenas marcou o aniversário da Defensoria Pública de Rondônia, mas também reforçou o comprometimento de todos os envolvidos em continuar a missão de garantir o acesso à justiça e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos do estado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO