Emenda de Cláudia de Jesus vai para saúde de Corumbiara

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para investimentos na área social de Guajará-Mirim. O recurso será destinado à Associação Ser Mulher, que presta serviços às mulheres e a população do município.

“Estou muito feliz em poder contribuir com essa associação, que tem um trabalho maravilhoso de profissionalização, de emprego e renda aos munícipes. As entidades sociais fazem a diferença nas cidades. Sei da seriedade e da importância da Associação Ser Mulher. Elas chegam onde o Estado e o município não chegam”, enfatizou Alex Redano.

A Associação Ser Mulher possui aproximadamente 13 anos de serviços prestados. A entidade, coordenada pela professora Lucila Socorro de Oliveira, atua em defesa da saúde dos munícipes da Pérola do Mamoré e também no aspecto social e econômico, com ofertas de atendimento médico, cursos profissionalizantes e outras ações que integram e protegem as mulheres da região de fronteira.

A diretora da Instituição, Lucila Socorro de Oliveira, agradeceu a parceria do parlamentar e que há anos contribui com a associação. “Estou muito satisfeita com o reconhecimento do deputado Alex Redano pelos serviços prestados à população de Guajará-Mirim. Não é a primeira vez que recebemos uma emenda do Redano. De emendas anteriores, conseguimos capacitar dezenas de grávidas e ofertar cinquenta kits “mamãe-bebê”. Muito obrigada pela emenda e parabéns pelo seu gesto de amor, para com as pessoas em vulnerabilidade social”, ressaltou professora Lucila.

Ao todo, o deputado Alex Redano já destinou à Associação Ser Mulher o valor de R$ 350 mil para serem aplicados na área da saúde e cursos profissionalizantes, que visa capacitar a mão de obra para o mercado de trabalho.

Texto: Evanildo Santos e Mateus Andrade I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO