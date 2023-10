Emenda de R$ 210 mil do Delegado Lucas vai garantir aparelho de ultrassom a Theobroma

O deputado Delegado Lucas (PP) anunciou o repasse de R$ 210 mil para a compra de um aparelho de ultrassom ao município de Theobroma (RO). O recurso fundo a fundo foi autorizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e paga à prefeitura na semana passada. A ultrassonografia, conforme destacou o parlamentar, desempenha um papel fundamental na área da saúde, por isso a aquisição do aparelho deve trazer benefícios à população. “O ultrassom permite que os médicos visualizem estruturas internas do corpo, como órgãos, tecidos, vasos sanguíneos e fetos durante a gravidez. Isso ajuda na detecção precoce de doenças, monitoramento do desenvolvimento fetal e diagnóstico de lesões e tumores”.

Os R$ 210 mil destinados para Theobroma fazem parte da transferência fundo a fundo. Esse tipo de recurso tem como finalidade a cobertura das ações e serviços de saúde realizados pelo município, refletidos no investimento em ampliação da rede de serviços, expansão da cobertura ambulatorial e hospitalar, bem como outras iniciativas relacionadas à área da saúde.

Segundo o deputado Lucas, a administração municipal vai ficar responsável por fazer a compra e instalação do aparelho de ultrassom para atender a rede básica de saúde.

“A aquisição de um aparelho de ultrassom vai fazer a diferença na vida dos pacientes. Não se trata apenas de uma compra, mas de um investimento no bem-estar e na saúde das pessoas que os profissionais de saúde atendem em Theobroma. O ultrassom é uma ferramenta versátil que atende a diversas especialidades médicas, desde a obstetrícia até a cardiologia, passando pela ortopedia e pela gastroenterologia”, finaliza Lucas.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: André Borges/Agência Brasil

Fonte: Assembleia Legislativa de RO