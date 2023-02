Emenda do deputado Alex Redano beneficia mais 6 municípios com kit de material esportivo

Dando continuidade nas entregas de kits de material esportivo, mais 6 municípios foram beneficiados com 33 Kits de materiais esportivos, provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Alex Redano (Republicanos). A emenda visa garantir que o esporte seja atendido com material de qualidade.

Os municípios de Alvorada, Nova Brasilândia, São Francisco, Seringueiras, Cabixi e Corumbiara receberam, ao todo, 33 kits completos composto por um jogo de camisa e calção, duas bolas e uma bomba. Entre os dias 22 e 26 de fevereiro, os vereadores e representantes do deputado Alex Redano receberam e repassaram aos times dos seus respectivos municípios os kits.

O deputado proponente da emenda que beneficiou os esportistas falou da importância desse material. “Sabemos que nem todos os municípios têm condições de adquirir material para entregar aos times da cidade. “Foi pensando nisso que destinei emendas para que o esporte continue sendo também uma de nossas bandeiras, garantir que o lazer e o esporte sejam praticados com material de qualidade é um dos princípios do nosso mandato”, assegurou Redano.

No município de Alvorada, a pedido do Vilson, foram entregues 5 kits . Em Nova Brasilândia, atendendo ao pedido do vereador Paulo enfermeiro e de Silvana Olensky, representante do deputado, foram entregues 5 kits. Em São Francisco os 7 kits chegaram por intermédio do Sidiney, Sebastiana e Eliseu . Em Seringueiras, o deputado Alex Redano destinou 6 kits que foram entregues pelo Marcão, representante do deputado, no município de Cabixi, a pedido da vereadora Jucieli de Carli foram entregues 5 kits e em Corumbiara, a pedido do vereador Tuca, o parlamentar destinou 5 kits. Somando assim, 33 kits entregues nesta semana.

