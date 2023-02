Emenda do deputado Alex Redano contempla fisioterapia em Alto Paraíso

Mais uma emenda parlamentar do deputado Alex Redano (Republicanos) contemplou a saúde do município de Alto Paraíso. Trata-se da aquisição de materiais, aparelhos e equipamentos para fisioterapia no município adquiridos com recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado Alex Redano.

A emenda no valor de R$ 50 mil reais teve a contrapartida do município na ordem de R$15.000,00 (quinze mil reais), vários materiais, equipamentos e aparelhos adquiridos pela primeira vez em Alto Paraíso. O deputado Alex Redano foi representado por seu assessor parlamentar, Cabo Erique Rodrigues, que esteve no município de Alto Paraíso para proceder com as entregas. Erique Rodrigues falou do compromisso que o parlamentar tem com Alto Paraíso, ressaltados que esses bens são de relevada importância para o tratamento da saúde e bem-estar da população.

Na oportunidade o Cabo Erique observou ainda que, devido aos custos, muitas pessoas deixam de realizar o tratamento, sendo imprescindível disponibilizar na rede SUS para que todos aqueles que necessitam, tenham acesso. “Pensando em resolver nessa problemática, o deputado Alex Redano destinou essa emenda para a saúde em Alto Paraíso”, lembrou.

A emenda é fruto de um pedido coletivo dos vereadores que são a base do parlamentar em Alto Paraíso, os vereadores Eliseu Batista e Zé Ceará, ambos do partido Republicanos, e que contou com o pedido também, do vereador Edmilson Facundo (União Brasil).

Texto e foto: Assessoria parlamentar