Emenda do deputado Ezequiel Neiva garante materiais para municípios

Nesta segunda-feira (27), a deputada estadual Ieda Chaves discutiu assuntos relevantes e de interesse para os moradores de Porto Velho (RO). As reuniões aconteceram em seu gabinete com as lideranças políticas e de bairros. As pautas principais em debate foram de cultura, educação e infraestrutura.

Para a parlamentar, o momento é de recepção de demandas e mapeamento das urgências. “Nos próximos dias, a minha equipe vai avaliar todos os pedidos e, na medida do possível, vamos dar andamento seja com indicações ou com a destinação de recursos às solicitações”, disse Ieda Chaves.

Com o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Godofredo Neto, foi tratado sobre as propostas de melhorias na rede elétrica que devem ser solicitadas à Energisa Rondônia. Os trabalhos devem ser feitos em regiões estratégicas para o Circuito Junino e o Carnaval 2024 afim de evitar a repetição de problemas. A conversa foi acompanhada por Márcio Miranda, também ligada a Autarquia.

Educação

Em seguida, recebeu as diretoras da Escola Francisco José Chiquilito Coimbra Erse, localizada no Assentamento Aliança, em Porto Velho, Edinara Brasil e Márcia Izel. A conversa foi sobre um pedido de providência junto ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO) em relação a uma ponte que vem prejudicando o deslocamento de alunos até a unidade escolar que está localizada na zona rural de Porto Velho.

“A situação respinga em nossos alunos. Eles precisam descer do ônibus e depois retornar. Um documento foi enviado pelo Departamento recomendando que se fizesse esse processo (descida/subida) e, até hoje, não recebemos um outro permitindo o acesso normal”, informou Márcia.

Um ofício também foi apresentado por Liliany Aurora Moreira, diretora da Escola Governador Jesus Burlamaqui Hosannah, localizada na zona urbana de Porto Velho. Ela apresentou demandas importantes para melhoria na infraestrutura da unidade escolar, principalmente uma atenção com relação ao piso do pátio e a revitalização da quadra da escola, que está em desuso.

Sobre os pedidos na área da Educação, a deputada Ieda Chaves se demonstrou preocupada com as questões. “Nos próximos dias, minha equipe de trabalho estará avaliando os pleitos e, conforme possibilidade, estarei em articulação com o Governo do Estado, através dos setores responsáveis, visando a breve solução dos problemas”, garante.

Infraestrutura

Demandas ligadas à infraestrutura foram apresentadas por lideranças do Residencial Cristal da Calama e do Jardim Santana. A primeira pauta foi de reivindicação de investimentos em equipamentos públicos e a outra questionou acerca das obras do “Tchau Poeira”. Além de uma visita de cortesia, a presidente da Associação dos Moradores do Cristal da Calama (Amac), Dulia Passos, apresentou as propostas de indicações à instalação de equipamentos públicos, principalmente de Escola, que na próxima semana será anunciada a Ordem de Serviço, e de uma Unidade de Saúde.

“A gente veio em busca de ajuda para que os projetos tenham continuidade e não deixem que eles parem. Muitas famílias são atendidas e, esperamos uma atenção mais que especial da deputada”, informa Dulia. Ela esteve acompanhada da tesoureira Gleice Prata e do assistente administrativo Stive Stuart, ambos da diretoria da Amac.

Já a questão apresentada pela comissão de moradores do Jardim Santana foi esclarecida por Ieda Chaves. As obras foram suspensas por recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) após 60% dos trabalhos já terem sido executados. Com isso, de acordo com ela, existe uma articulação por parte do prefeito Hildon Chaves e já foi feita a entrega do projeto pela empreiteira ao órgão fiscalizador.

“Agradeço muito a cada um pela busca de respostas. Estamos juntos e, muito em breve, as obras serão retomadas pela empresa após superadas as questões burocráticas e serão concluídas. Em seguida, vamos pensar na arborização e demais iniciativas na região”, esclarece Ieda Chaves.

O grupo foi liderado pelos ex-presidentes (ainda atuantes) do Jardim Santana, os senhores José Delmar Rodrigues e José Henrique dos Santos.

