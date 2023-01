Emenda do deputado Ismael Crispin garante veículo para a educação em Urupá

O deputado Ismael Crispin esteve, nesta sexta-feira (13) no município de Urupá, para entregar formalmente, um veículo modelo Hillux, que será utilizado pelos servidores da educação do município. A aquisição é oriunda da emenda parlamentar destinada pelo deputado no valor de R$ 300 mil com contrapartida da prefeitura.

O ato de entrega contou com a participação do prefeito de Urupá, Celio Lang, dos vereadores Eliel e Buiu, da secretária de Educação, Fabiana Portilho, do secretário de saúde, José Roberto e da administração Valdeir Eloy.

Segundo o parlamentar, garantir condições de trabalho aos servidores ajuda no processo de planejamento dos professores e gestores e consequentemente proporciona um ensino com mais qualidade para os alunos. “Estamos sempre atendendo as demandas da educação, pois acreditamos que só através da educação podemos construir um futuro melhor para os nossos filhos”, finalizou Ismael.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar