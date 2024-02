Emenda parlamentar beneficia Ji-Paraná com R$ 300 mil para rede de gases da UPA

Foi pago o valor de R$ 300 mil para estruturar a rede de gases da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ana Beatriz Oliveira da Silva, de Ji-Paraná, localizada no bairro São Pedro, no 2º distrito da cidade. A emenda parlamentar foi compromisso da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) no ano passado e os recursos foram pagos à prefeitura no dia 30 de janeiro de 2024.

O valor será administrado pelo município para garantir melhores condições de atendimento dos pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). “Tenho certeza que a correta aplicação desses recursos vai ajudar muita gente que procura atendimento na UPA. Tenho um carinho muito grande pela população de Ji-Paraná, por isso estaremos sempre apoiando políticas públicas locais”, declarou a deputada.

Ji-Paraná vai receber mais de R$ 2,6 milhões em emendas parlamentares da deputada. Além dos R$ 300 mil, já foram repassados R$ 50 mil para melhorar a estrutura do auditório do Quartel da PM e R$ 200 mil para melhorar iniciativas de exames laboratoriais. A cidade será beneficiada ainda com R$ 200 mil para reforma e adequação do Centro de Parto do Hospital. O total de R$ 1,5 milhão vai para aquisição de motos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. O setor de agricultura familiar será contemplado com R$ 400 mil que vão fomentar o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. A soma de distribuição de emendas da deputada para todo Estado é de R$ 10.6 milhões.

Texto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO