Emenda parlamentar de R$ 100 mil da deputada Rosangela Donadon auxilia trabalho realizado pela Ong Amor de Quatro Patas

A Associação “Amor de Quatro Patas” em Vilhena recebeu um impulso significativo em seus esforços dedicados aos cuidados de animais abandonados, graças a um recurso destinado pela deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil). O montante de R$100 mil foi utilizado para cobrir despesas veterinárias e medicamentos essenciais para os animais resgatados pela organização.

De acordo com a deputada, o recurso foi utilizado para custear o pagamento de procedimentos veterinários como castração e medicamentos para atender os animais resgatados pela Ong.

Atualmente, a associação cuida de aproximadamente 120 cães e 200 gatos abandonados, totalizando 320 animais que receberam tratamento e cuidado graças ao aporte financeiro da deputada. Adriana Poletini, presidente da Ong, expressou sua gratidão pelo apoio, destacando que o recurso contribuiu significativamente para a continuidade do trabalho da organização em Vilhena.

“Agradecemos o apoio da Deputada Rosangela Donadon, que destinou R$100 mil. Esse recurso contribuiu para o trabalho que estamos realizando em prol dos animais abandonados em Vilhena. Muitos sofrem diariamente nas ruas da cidade, e com esse recurso, podemos oferecer tratamento veterinário e medicação para esses animais. Esse recurso ajudou a salvar vidas dos animaizinhos que tanto precisam da nossa ajuda”, afirmou Adriana Poletini.

Sabrina Santos da Silva, vice-presidente da entidade, ressaltou que cerca de 30 cirurgias em animais atendidos pelo abrigo foram realizadas graças ao recurso destinado pela deputada.

A deputada Rosangela Donadon expressou sua satisfação ao ver o impacto positivo do recurso em uma organização tão dedicada. “Estou muito feliz que o recurso que destinei no valor de R$100 mil para a Associação ‘Amor de Quatro Patas’ de Vilhena contribuiu com o belo trabalho que a entidade realiza cuidando de gatos e cachorros abandonados. Parabéns a todos os voluntários da associação que diariamente trabalham empenhados para ajudar os animais em Vilhena. É gratificante apoiar essa causa que salva a vida de muitos animais, pois cuidar dos animais de rua é uma questão de saúde pública”, declarou a parlamentar.

Emenda parlamentar foi no valor de cem mil reais (Foto: Andreia Machado I Assessoria parlamentar)

Rosangela Donadon reforçou seu compromisso em continuar trabalhando para implementar políticas públicas destinadas aos animais em situação de rua, destacando que é uma questão não apenas de bem-estar animal, mas também de saúde pública, visando evitar a proliferação de doenças. A deputada reiterou seu apoio a iniciativas que promovam o cuidado e proteção dos animais, reafirmando seu compromisso com essa causa tão relevante.

Texto e foto: Andreia Machado I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO