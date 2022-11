Emenda parlamentar do deputado Adelino Follador beneficia Educação do 5º BEC

Recurso indicado pelo presidente Alex Redano vai garantir o material didático Nas Ondas da Leitura e Mais Saber

A prefeitura de Santa Luzia do Oeste conta com R$ 500 mil disponibilizados em sua conta, para a aquisição de material pedagógico dos projetos Nas Ondas da Leitura e Mais Saber. Esse recurso foi indicado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), atendendo ao pedido do vereador Professor Reginaldo, que é um aliado do parlamentar, sendo mais um benefício que ele destinou ao município, que recebeu ainda recursos para iluminação em LED, aquisição de tubos corrugados, entre outros benefícios. “Acredito que é um importante reforço para a educação de Santa Luzia do Oeste, sendo uma importante ferramenta que auxilia o processo de ensino e aprendizagem”, destacou Alex Redano.

Ondas da Leitura

O kit de material pedagógico do projeto “Nas Ondas da Leitura” é completo. O projeto é composto de um kit do aluno com uma mochila, livros literários com temas e gêneros textuais diversificados e ainda, um livro de leitura e escrita, um livro diário/agenda. Já o kit do professor contém, além dos mesmos livros dos alunos, um manual de sugestões e orientações, livros de formações e diário do educador.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Thyago Lorentz