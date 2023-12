Emir do Kuwait, xeque Nawaf al-Ahmad al-Sabah, morre aos 86 anos

Reprodução Twitter Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

O emir do Kuwait, xeque Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, faleceu aos 86 anos neste sábado (16), como informado por um ministro de estado em um comunicado veiculado pela televisão estatal neste sábado. O monarca assumiu o trono em setembro de 2020, após o falecimento de seu meio-irmão, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. A sucessão foi marcada por múltiplos conflitos políticos no comando do país rico em petróleo do Golfo.

“Com grande tristeza, lamentamos a morte do Xeque Nawaf al Ahmad Al Sabah, emir do Estado do Kuwait”, declarou um comunicado divulgado pela televisão estatal.

Nawaf foi hospitalizado no mês passado devido a “um problema de saúde urgente”, conforme a agência oficial de notícias KUNA, sem fornecer detalhes sobre a doença. Mais tarde, sua condição foi relatada como estável.

Anteriormente, o xeque Nawaf havia ocupado os cargos de ministro do Interior e da Defesa do Kuwait, porém, não era considerado particularmente ativo no governo fora dessas funções. Embora sua escolha para o posto de emir tenha sido em grande parte incontestada, a idade avançada levou os analistas a sugerir que seu mandato seria breve.

O vice-governante do Kuwait e meio-irmão do falecido emir, o xeque Meshal Al Ahmad Al Jaber, atualmente com 83 anos, é considerado o próximo na linha de sucessão, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento.

O Kuwait, uma nação com cerca de 4,2 milhões de habitantes, detém a sexta maior reserva de petróleo do mundo.

Fonte: Internacional