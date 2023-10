Emoção marca a primeira noite do Duelo na Fronteira; domingo de mais apresentações do Flor do Campo e Malhadinho

Após 7 anos sem o Festival Folclórico de Guajará-Mirim, o Duelo na Fronteira, de forma presencial, a 21ª edição do evento foi marcada por emoção, quando neste sábado (14), os dois bois-bumbá se apresentaram na arena do bumbódromo Márcio Paz Menacho. O evento é uma realização do Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e em parceria com a Prefeitura de Guajará-Mirim. O Festival prossegue neste domingo (15), com novas apresentações das agremiações, a partir das 19h.

A solenidade de abertura da segunda noite de Festival contou com a presença da primeira-dama do Estado de Rondônia e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha, além de autoridades municipais, estaduais e federais, e a presença maciça da imprensa do Estado.

Para a primeira-dama Luana Rocha, que é guajaramirense, o Festival é um grande evento cultural que merece ser conhecido de perto pelos rondonienses. “É com essa alegria depois de muitos dias e anos de trabalho, que o Governo de Rondônia, junto com a Prefeitura, está proporcionando essa festa linda. O nosso município está sendo contemplado com asfalto e está iluminado, que felicidade em ver nossa ‘Pérola do Mamoré’ voltar a brilhar novamente. Esse é o momento da retomada da cultura da nossa Guajará-Mirim”, enfatizou.

A titular da Secretaria de Estado de Comunicação – Secom, Rosângela Aparecida da Silva, esteve também participando do Duelo na Fronteira e recepcionando os membros da imprensa de todo o Estado. “O apoio da imprensa de Rondônia é fundamental para divulgação e sucesso dos três dias de eventos. E todos fizeram um verdadeiro show de informações para população do Estado”, pontuou.

DUELO

Com a retomada do Festival Folclórico, o Duelo na Fronteira entre os Bois-Bumbás Flor do Campo e Malhadinho acontece na arena do bumbódromo.

O primeiro a entrar na arena foi o Flor do Campo com o tema “Os guardiões dos saberes ancestrais”, e defendendo suas cores vermelha e branca, apresentou seus 21 itens, trazendo homenagem ‘in memoriam’ à fundadora da agremiação, Georgina Ramos da Costa.

O boi-bumbá, das cores azul e branco, Malhadinho foi o segundo a entrar na arena trazendo o tema “Folclórico Brasileiro”, com cenário de cores e carros alegóricos. Dos 21 itens, alguns principais itens foram também apresentados por brincantes infantis. A galera e a batucada trabalharam em harmonia contagiando o público visitante.

TERCEIRO DIA

A terceira noite de Festival Folclórico acontece neste domingo (15), quando novamente entra primeiro na arena o Boi-Bumbá Flor do Campo e encerrando a 21ª edição o Boi-Bumbá Malhadinho.

A apuração dos votos para saber quem vencerá o Festival de 2023 acontece na tarde desta segunda-feira (16), na arena do bumbódromo.

Fonte: Governo RO