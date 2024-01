Emoção marca culto ecumênico na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia

O hall dos plenários, no 5º andar do edifício-sede do Poder Judiciário do Estado de Rondônia recebeu representantes de diferentes religiões para celebração de culto ecumênico em lembrança ao magistrado e servidores(as) que faleceram em decorrência da covid. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu os convidados(as), magistrados(as) e servidores(as) que atenderam ao seu convite. Presenças especiais, os familiares dos(as) homenageados(as) também partilharam do momento de fé, emoção e reflexão, nesta segunda-feira, 29/1, em Porto Velho.

Em seu pronunciamento de abertura, o desembargador Raduan recordou que ele, também, foi acometido pela doença e graças à fé e ação médica está hoje liderando essa homenagem àqueles que deixaram seus amigos e familiares. “Precisamos de um momento como este para nos despedirmos e até colocarmos um ponto em nossos corações pela ausência de pessoas amadas”, afirmou o presidente.

O primeiro a participar da celebração foi o pastor Antônio Marcos, da Igreja Casa da Bênção, que trouxe a mensagem evangélica do recomeço frente às dores e lutas da vida. Em seguida, a palavra foi concedida à Vagner da Silva, representante da Federação Espírita de Rondônia, ao relembrar a parábola de Lázaro, que explanou sobre o amor e o legado que permanece no coração e na memória das pessoas com as quais se compartilhou a vida. O pastor Aluízio Vidal, da Igreja Presbiteriana Gileade, disse que é preciso olhar para frente, fazer-se forte para enfrentar os desafios futuros e poder refletir sobre os ensinamentos dos momentos ruins.

Representando os familiares dos homenageados, Raissa Oliveira Andrade, filha do servidor Antônio Andrade Filho, agradeceu ao Tribunal de Justiça pela homenagem feita ao seu pai e aos demais servidores(as) e magistrado (desembargador Walter Waltenberg). Emocionada, ela transmitiu seu sentimento a todos por meio de palavras fortes e carregadas de significado: “que esta cerimônia não seja apenas um lamento, mas também um chamado à ação. Que, ao nos unirmos em nossa tristeza coletiva, possamos canalizar nossa energia para criar mudanças significativas. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir que as lições aprendidas nesta pandemia se traduzam em um mundo mais preparado, solidário e resistente diante das adversidades”.

Ao final, todos assistiram a um vídeo de homenagem aos que partiram, produzido pela Coordenadoria de Comunicação Institucional do TJRO.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO