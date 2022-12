Empate mantém Croácia viva e elimina a Bélgica no Grupo F

Terminou mais cedo a caminhada da Bélgica na Copa do Mundo FIFA-2022. Diante de uma Croácia forte no meio-campo e segura na defesa, os algozes do Brasil em 2018 ficaram pelo caminho ainda na fase de grupos com o 0 a 0 desta quinta-feira, no estádio Ahmad bin Ali.

O primeiro tempo começou com uma blitz da Croácia, finalizando três vezes nos minutos iniciais. A melhor chance saiu após pênalti sofrido por Kramaric, mas o juiz anotou impedimento na jogada.

Sem grandes movimentações depois disso, o duelo foi empatado para o intervalo, o bastante para Lukaku ser acionado no lado da Bélgica. O centroavante teve a chance de fazer o primeiro gol aos 14 minutos, mas acertou a trave à direita com Livakovic já batido.

O duelo ficou franco, mas a diferença de intensidade na marcação chamou atenção. Croatas pressionou o tempo todo a posse de bola do adversário, dificultando a criação para quem precisava de um gol.

A Bélgica ainda ameaçou na pressão final, com bolas altas na área croata. No melhor dos lances, porém, o chute de De Bruyne desviou em Lukaku e foi para fora.

Com o resultado, os croatas chegaram a cinco pontos, dois a menos do que o líder Marrocos. Os belgas, por sua vez, saíram com apenas três e um gol marcado na primeira Copa depois de campanha da Rússia, na qual terminou em terceiro lugar.

Momento-chave

Aos 45 minutos do segundo tempo, Doku fez fila na defesa da Croácia, invadiu a área e tocou para Thorgan Hazard. O ponta cruzou na medida para Lukaku, que, sem goleiro, tentou desviar de peito para a meta adversária. A bola, porém, saiu muito fraca e foi nas mãos de Livakovic. Antes, aos 15 minutos, o artilheiro já havia perdido outra grande chance, acertando a trave dos croatas.

Número

Bélgica encerra a Copa do Mundo FIFA-2022 com o segundo pior ataque da sua história no torneio. A equipe, que marcou apenas um gol, havia passado em branco uma vez (1930, no Uruguai) e feito um gol em outra oportunidade (1938). Essa foi a 14ª participação do país no torneio.

melhor da partida

Luka Modric comandou mais um jogo de forte marcação e intensidade da Croácia no empate sem gols com a Bélgica, o bastante para classificar sua seleção às oitavas de final da Copa do Mundo. Por isso, leva o prêmio FIFA de Player of the Match!

Fonte: Agência Esporte