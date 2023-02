Empossado, deputado Ezequiel Neiva agradece apoio familiar, dos amigos e colaboradores

O Deputado Estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) tomou posse nesta quarta-feira, 1°, em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa de Rondônia, que transferiu sua sede provisoriamente para a Casa de Eventos Talismã 21 em Porto Velho.

Desde a sua entrada no plenário, o deputado Rodrigo Camargo mostrou o seu propósito de fazer a diferença no legislativo estadual ao instalar em frente à mesa de autoridades um pedestal com um crucifixo, mostrando a sua fé e o compromisso com Deus para a realização de um mandato justo, voltado aos valores cristãos.

Gaúcho de nascimento, delegado de polícia em Rondônia, casado com a juíza de direito Dra. Larissa Camargo Pinho de Alencar e pai de quatro filhos, o parlamentar de 41 anos assumiu seu primeiro mandato eletivo com o compromisso de atuar em defesa do povo, apresentando um novo jeito de fazer política.

Com pautas bem definidas como família, liberdade, segurança pública, educação e saúde, o Delegado Rodrigo Camargo foi ovacionado pela plateia, vinda de todas as regiões do estado, mostrando estar no caminho certo na sua atuação. Mais de 5 mil pessoas presentes aplaudiram o discurso do deputado, que pediu aos demais colegas parlamentares apoio para implementação dos seus projetos e ações na assembleia Legislativa.

Outro fato que mostrou que o Deputado Delegado Rodrigo Camargo fará um mandato diferenciado, foi o chamamento para que a sua família e líder religioso estivessem ao seu lado na hora da assinatura do termo de posse. Presentes na plateia, foram conduzidos pelo próprio deputado até a mesa de assinaturas, mostrando unidade e fé.

Eleito com 11.804 votos, Camargo possui a sua base eleitoral no município de Ariquemes, região do Vale do Jamari, onde foi o candidato mais votado em 2022, mas promete uma atuação em prol da população de todos os 52 municípios de Rondônia.

Leia o discurso do deputado Rodrigo Camargo

Boa tarde a todos

Senhoras e senhores

Hoje Rondônia é um Estado em alerta. Os males do comunismo bate à porta do nosso país.

A criminalidade aterroriza nossas famílias e a saúde do nosso estado está na UTi, em estado terminal pedindo socorro.

Vivemos tempos sombrios.

Nossa liberdade de expressão e a liberdade de culto e crença estão sendo gravemente atacadas.

Enquanto Assassinos, Traficantes, abusadores sexuais, Ladroes e corruptos são soltos, assistimos paralisados brasileiros sendo perseguidos e até presos por defenderem seus ideais.

Políticas desarmamentistas querem tirar dos homens de bem o legítimo direito à legítima defesa própria e da família. Enquanto a bandidagem está com um poder de fogo cada vez maior

Ao ver um descondenado assumir o mais alto posto parece-nos que o mal venceu. Mas não.

Um parlamento forte e independente, agora, mais do que nunca, tornou-se questão de sobrevivência.

Formamos, minha equipe e eu, uma legião do bem e faremos um esforço como jamais foi visto, para impedir o avanço nefasto das pautas de esquerda, defender a familia, promover a segurança das pessoas de bem e resgatar a saúde da situação calamitosa que está.

Entrego meu mandato a Jesus Cristo e rogo a Ele para que me conceda sabedoria, coragem e lucidez para transformar Rondonia em um estado verdadeiramente democrático, seguro, onde as pessoas sejam feliz e possam contar com um sistema de saúde acessível.

Sei que juntos podemos construir a Rondônia que queremos

Deus família pátria e liberdade

Viva Cristo Rei

Texto: Jocenir Sérgio Santanna

Foto: Assessoria