Empreendedores de Rondônia expõem produtos na Assembleia Legislativa

Entrevista com Deputado Laerte na Massa Fm

O que o STF julgou a qualquer tempo pode se apropriar de uma área, uma praça indígena. Se tivermos qualquer, qualquer oposição, oposição de nosso absurdo aqui eu vou lá no prejuízo é muito grande nós temos vinte por cento do nosso território para mais que possa vir a consciência enorme prejuízo para os produtores e áreas que têm estrutura a 50 metros. Homenagem depois que morreu mano a gente começou o ano passado com essa homenagem ao Rodão fizemos torneio lá na Arena dos Aquiutam bem a Copa Rodoviária de Rodão Alves e agora não vai ser de novo é sábado agora vamos subir pagamentos para todos aqui que participaram _ o Dom recebeu convite para organizar usando . COMENTE ABAIXO: Leia Também: Gabinete do Jean Mendonça recebe...