EMPREENDEDORISMO – 33ª Feira da Mulher Empreendedora é realizada em Porto Velho

Esta foi a penúltima edição da feira em 2022

Mais uma oportunidade de vendas para empreendedoras cadastradas junto ao Departamento de Políticas Públicas Para as Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), responsável pelo projeto Feira da Mulher Empreendedora. A 33ª edição da feira aconteceu na sexta-feira e sábado (25 e 26) no IG Shopping, parceiro do projeto.

No local, 20 expositoras comercializaram produtos variados como artesanatos, cosméticos, plantas ornamentais, gastronomia, confecções, acessórios, entre outros produtos, incluindo decoração natalina. A edição teve um gostinho especial, a comemoração do Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado no último dia 19, afinal, o projeto que iniciou em 2017 já tem mais de 600 mulheres cadastradas.

“O projeto está crescendo e nós ficamos muito felizes. A cada dia novas mulheres se cadastram com foco na geração de renda para se manter, manter a família, buscando autonomia financeira e em alguns casos fugindo da violência doméstica”, destacou Gina Brito, diretora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres.

Rhabechy Eduarda estava de visita pelo IG Shopping quando lembrou-se da mãe que há algum tempo faz salgados e doces para vender e não hesitou em buscar informações para vê-la participando do projeto. “Minha mãe vendia de porta em porta e parou por causa de um problema de saúde. Achei a feira bem legal, um incentivo pra ela, ela já tem uma certa idade e seria mais confortável em um ponto fixo como esse”, justificou.

Edileuza vende plantas ornamentais e kokedamas. Os preços variam de R$ 5,00 a R$ 150,00. Mesmo com o ateliê em casa, ela acumula participações na feira, já foram mais de dez edições. “Serve pra me dar mais visibilidade, outras pessoas veem, conhecem, e encomendam. E não tem custo a nossa participação na feira, isso também ajuda muito”, disse.

A Feira da Mulher Empreendedora acontece mensalmente, sempre no último final de semana do mês, no IG Shopping, na avenida Amazonas, 8339, Tiradentes, além de eventos esporádicos em outros espaços, como datas comemorativas. A participação das empreendedoras é rotativa para dar oportunidade igual a todas. Interessadas em participar das próximas edições como expositoras podem procurar a sede da Semasf, de segunda a sexta-feira, na avenida Pinheiro Machado, nº 1718, de 8h às 14h, ou entrar em contato pelo telefone: (69) 99258-8555.

AGENDA

Dia 30, de 8h30 às 12h, é a vez da 34ª edição da feira no estacionamento do Sebrae, localizado na avenida Campos Sales, 3421, Olaria. A exposição e comercialização dos produtos integra a programação especial com início no dia 29, do evento denominado “Mulheres Empreendedoras em Destaque” que será realizado pelo Departamento em parceria com o Sebrae, O Boticário e Comepi em homenagem às empreendedoras que participam do projeto desde a criação.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO