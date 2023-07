EMPREENDEDORISMO Feira da Mulher Empreendedora será no Fórum Geral de Rondônia e IG Shopping neste final de semana

Sistema automatizado garante agilidade ao trabalho de gestão de processos digitais judiciais e administrativos

A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Porto Velho adquiriu um sistema gestor eletrônico de documentos, com funcionalidades aprimoradas na autuação de processos judiciais e administrativos. O sistema foi cedido pela Procuradoria Geral do Estado de Rondônia – PGE/RO, a fim de otimizar os trabalhos da advocacia pública.

“Este convênio com o Governo é excepcional e vai garantir muito avanço ao Município e ao Estado. Agradecemos a cessão de uso do sistema, que vai garantir facilidade e agilidade no fluxo de atividade que antes era realizado em várias etapas e manualmente, o que demandava mais tempo. A PGE tem sido parceira do município não só neste tema”, disse o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado.

O sistema Kanoê tem os objetivos principais de possibilitar a integração das atividades, sistemas e bancos de dados relacionados ao trabalho da Procuradoria Geral. Permitindo ainda, a eficiência na tramitação de documentos entre os setores e a governança das ações, além de empregar as ferramentas de inteligência artificial para ampliar a produtividade e a eficiência do trabalho. Isto resulta no controle da produtividade dos procuradores e todos os assessores dos servidores, e na prevenção da perda de prazo.

Uma reunião para assinatura do termo de cooperação entre PGM e PGE aconteceu nessa sexta-feira (28), no Centro Político-Administrativo do Estado de Rondônia (CPA). Em contrapartida à cessão, o Município deverá comprometer-se a compartilhar atualizações e soluções tecnológicas, possibilitando a constante implementação de melhorias do sistema.

O Procurador Geral do Estado, Maxwel Mota de Andrade, destacou que o sistema apresenta-se como uma ferramenta otimizadora de trabalho, e a cessão do sistema à Prefeitura de Porto Velho vai contribuir na evolução do serviço da advocacia pública como um todo. “É um prazer estar contribuindo com os serviços da PGM através deste sistema que vínhamos desenvolvendo há alguns anos. A advocacia pública deve estar sempre fortalecida e unida”, disse.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO