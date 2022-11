EMPREENDEDORISMO – Feira da Mulher Empreendedora tem duas edições em novembro

Campeonato vai reunir 896 crianças e adolescentes da capital e distritos

O anúncio da realização da Copa Zico de Porto Velho tem causado expectativa não só para os atletas, mas também para os técnicos das escolinhas do Programa Talentos do Futuro que aguardam ansiosos pelo campeonato que vai reunir 896 crianças e adolescentes da capital e dos distritos da BR e do baixo Madeira.

O professor Zenildo de Souza Santos é um deles, atleta desde a sua juventude, ele aposta no sucesso da Copa Zico e fala da expectativa dele e dos seus atletas para o evento. “Essa Copa é uma forma de mostrarmos que temos qualidade técnica e atletas preparados para entrarem em campo e mostrar seus potenciais no esporte. Será uma competição saudável, brilhante para que todos saibam o que é o Talentos do Futuro de Porto Velho”, destacou.

O mesmo acontece com o professor Amarildo Corrêa, que para ele a competição será uma oportunidade de colocar em prática tudo que os alunos aprenderam nas aulas de iniciação esportiva e será um grande aprendizado para eles, além disso, uma oportunidade de confraternização com outras crianças, da mesma idade, mesma categoria. “Isso é muito importante para o desenvolvimento e a formação das crianças”.

Os treinos dos atletas da professora Juliana Oliveira têm se intensificado e ela garante que a Copa Zico é uma oportunidade para o aluno se aperfeiçoar. “Quando se trata de competição e interação com outras equipes a empolgação dos nossos atletas é grande, eles almejam vencer a competição e com isso se dedicam aos treinos”, disse.

Voltada para atletas amadores, que ainda não tiveram oportunidades em grandes clubes, a Copa Zico será realizada com a participação exclusiva dos atletas devidamente matriculados no Programa Talentos do Futuro, de Porto Velho e dos distritos da BR e do baixo Madeira, nas seguintes categorias: Sub 11 (idade de 9 a 11 anos), Sub 14 (idade de 12 a 14 anos) e Sub 17 (de 15 a 17 anos).

O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), acontecerá em três etapas: 30/11 a 4/12; de 5 a 10/12 e de 11 a 14/12.

O local escolhido para as duas primeiras etapas foi o campo de futebol do Rondoniense Social Clube, localizado na Estrada dos Periquitos, zona Leste. Sendo a etapa final realizada na Vila Olímpica Chiquilito Erse, na zona Leste da capital, com a presença do Zico e do prefeito Hildon Chaves, que entregarão as premiações às equipes finalistas do programa Talentos do Futuro que participarão de toda a copa. A Copa Zico de Porto Velho será realizada através de recursos do Município, de emenda parlamentar do deputado federal Léo Moraes e tem como patrocinador oficial a empresa Urbano Norte.

Texto: Marilza Rocha

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO