EMPREENDEDORISMO FEMININOEvento oferece oficinas para mulheres empreendedoras em Porto Velho

Empreendedoras terão cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal e profissional

O “Ela Pode” é um programa de capacitações gratuitas focado no desenvolvimento das habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso da mulher empreendedora e também para aquela que busca uma colocação no mercado de trabalho. Realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (Irme), o evento conta com o apoio do Google, e parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e tem a colaboração da Associação do Observatório Socioambiental de Nova Mutum.

Dada a importância do empreendedorismo feminino no país – o Brasil é um dos países com maior número e maior proporção de mulheres empreendedoras no mundo – o Google Brasil decidiu apoiar esta causa e, para isto, uniu-se ao Irme, primeira e maior plataforma de apoio a mulheres empreendedoras do Brasil.

O programa tem como objetivo apoiar as mulheres a conquistarem um emprego ou desenvolverem seu próprio negócio. Em Porto Velho, a parceria se deu com o Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur que, dando prosseguimento as capacitações para empreendedores cadastrados no Giro Empreendedor, pactuou por meio de uma carta de apoio com a Rede Ela Pode mais um ciclo voltado para o aperfeiçoamento profissional das mulheres cadastradas no programa.

OFICINAS

As empreendedoras terão acesso a dez oficinas com temas voltados ao empreendedorismo feminino:

1- Conhecendo a si mesma e suas emoções;

2- Aumentando sua autoconfiança para liderar;

3- Desenvolvendo sua marca pessoal para melhorar a comunicação;

4- Olhando o empreendedorismo como oportunidade;

5- Aprendendo a vender e criar uma rede de contatos;

6- Organizando suas finanças pessoais;

7- Organizando as finanças do seu negocio;

8- Usando o planejamento para aproveitar melhor o seu tempo;

9- Desenvolvendo habilidades para o futuro que já chegou;

10- Melhorando sua vida e o seu negócio com ferramentas digitais.

As oficinas acontecerão em setembro, segunda (11) e terça (12), das 8h às 12h e de 14h às 18h, e quarta-feira (13), das 8h às 12h, no auditório da Semdestur, à rua General Osório, 81, Centro de Porto Velho.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas através do formulário https://forms.gle/SwvHridmd314k6hj9 e iniciam nesta segunda-feira (28) e vão até a sexta-feira (8).

CAPITAL SEMENTE

Após as capacitações, será possível realizar inscrição, por meio de edital a ser divulgado, para concorrer a captação de capital semente no valor de R$ 2 mil.

Texto: Isabella Leite

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO