Google do Brasil e Instituto Irme são parceiros do projeto

O retorno ao mercado de trabalho ou o início de um empreendimento podem ser desafiadores para as mulheres que, muitas vezes, possuem jornada dupla e até tripla, cuidando dos filhos, da casa e do trabalho. Pensando nisso, o Instituto Rede Mulher Empreendedora (Irme), com apoio do Google Brasil e da Prefeitura de Porto Velho, e colaboração da Associação do Observatório Socioambiental de Nova Mutum, ofertará o curso “Ela Pode na Semdestur”.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), através de seu Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS), fomenta o empreendedorismo e assistência, sendo a interlocutora do poder público com as associações promotoras do curso. Habilidades socioemocionais são fundamentais para o desempenho profissional feminino e os cursos são baseados na realidade das mulheres brasileiras que buscam se atualizar para o mercado de trabalho e/ou crescer em seus negócios.

As oficinas acontecerão segunda e terça-feira (11 e 12), das 8h às 12h e de 14h às 18h, e quarta-feira (13), das 8h às 12h, no auditório da Semdestur, na rua General Osório, 81, Centro de Porto Velho.

Durante as dez oficinas do curso, as mulheres poderão desenvolver o autoconhecimento, reconhecendo as próprias habilidades profissionais e emocionais. Para a secretária Glayce Bezerra, alavancar a carreira profissional também requer estudar sobre si mesma, “entender o seu emocional é um passo para o sucesso profissional, conseguimos prevenir algumas coisas e traçar objetivos de forma mais assertiva, seja no próprio negócio, seja no mercado de trabalho”.

Após os dez cursos, as participantes ficarão aptas a se inscrever no edital de aceleração do Ela Pode e concorrer a um capital semente (recurso financeiro) de R$ 2 mil e mentoria para auxiliar no desenvolvimento do negócio. Maiores informações sobre o edital são encontradas no site elapode.com.br/.

As inscrições do Ela Pode vão até sexta-feira (8), são gratuitas e devem ser feitas através do formulário aqui.

Texto: Isabella Leite

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO