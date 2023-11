EMPREENDEDORISMO Proampe atinge a marca de R$ 1 milhão em microcrédito aprovado em Porto Velho

Evento reúne secretários municipais de Educação de Rondônia e a melhoria na educação da capital é destacada

Os avanços da educação infantil de Porto Velho, registrados nos últimos anos, foram destacados durante o Encontro Estadual de Secretários e Secretárias, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Rondônia (Undime-RO). O evento conta com o apoio da Prefeitura da capital, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e ocorre no Teatro Banzeiros, com abertura na manhã desta quinta-feira (16) e segue até esta sexta-feira (17).

O secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, representando o prefeito Hildon Chaves, ressaltou que o município tem muitos desafios, como a grande extensão territorial, mas que com investimentos, planejamento e dedicação de toda a equipe, tem colhido bons frutos.

“Os indicadores educacionais eram bem abaixo, mas por determinação do prefeito Hildon Chaves, foram tomadas medidas que permitiram a melhoria do ensino e que a nossa avaliação atingisse níveis bem melhores. Seguimos trabalhando para garantir que esse desenvolvimento tenha continuidade”, disse Jurado.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Paulo Cury, que implantou o Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (Paic), em parceria com as prefeituras, enfatizou que “Porto Velho ostentava uma posição vergonhosa em relação aos demais municípios de Rondônia. Na avaliação nacional em 2016, a capital foi o penúltimo lugar. Hoje, é um dos melhores avaliados do Estado. No Saero do ano passado, sete das dez melhores escolas do Estado, no 2º ano do ensino fundamental, são da capital, o que comprova que houve muitos avanços”.

O evento reúne secretários, conselheiros e técnicos de todo o Estado. A secretária municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros, disse que o encontro é importante para a troca de informações e de experiências entre os gestores.

“A capital foi o município piloto do Paic, que com o sucesso, se expandiu para os demais municípios, pela ação do TCE. O país, quase sempre optou por investir no ensino superior, e defendemos e adotamos uma política de priorizar o ensino básico, como forma de prepararmos os alunos na sua formação inicial, por isso temos colhido bons resultados e não paramos de avançar”, completou a secretária.

A presidente da Undime/RO, Luslarlene Fiamett, afirmou que “esse ano foi de muitas conquistas, superando muitas dificuldades. Quando fazemos uma retrospectiva, vemos o quanto nós avançamos e evoluímos e olhamos a educação com outros olhos e destaco a integração e a colaboração de várias instituições para que isso se tornasse uma realidade”.

O presidente do Conselho Estadual de Educação, Horácio Batista, e a secretária-adjunta de Educação de Porto Velho, Paula Ramos, também participaram do encontro, entre outras autoridades.

Na manhã desta quinta, a regularização das áreas escolares foi tema de palestra do secretário municipal de Regularização Fundiária (Semur), Edemir Brasil, e em seguida a secretária municipal de Educação de Mogeiro (PB), Maria de Fátima Silveira, apresentou as experiências de educação infantil do município.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO