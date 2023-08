Evento reúne produtos de nações variadas e conta com o apoio da Prefeitura

Desde que passou a empreender, há pouco mais de um ano, Michelle Bonfim, que confecciona peças em geral de crochê, nunca havia se imaginado expondo dentro de um shopping sem qualquer custo. A artesã é apenas uma entre 64 empreendedores que, com o apoio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), participam da Feira Nações e Arte 2023, no Porto Velho Shopping. O evento itinerante, que se encerra no final do mês de agosto, conta com a parceria da Prefeitura pelo terceiro ano consecutivo e já é tradição no calendário de negócios e turismo de Porto Velho.

Os participantes da feira intermediados pela Semdestur integram o projeto Giro Empreendedor, que fomenta a economia solidária, seja com o fornecimento gratuito de barracas ou com a disponibilidade de vagas em eventos. O apoio é prestado a partir de um cadastro junto a secretaria. Foi assim que Michelle passou a expor com mais frequência em feiras da cidade, melhorando a renda exclusiva dela.

“Estou no Giro há dois meses. A minha participação aqui hoje foi 100% graças ao projeto, eu jamais imaginava receber uma oportunidade dessas sem o projeto. Aumentaram os contatos, passei a conhecer mais clientes, sempre que eu posso participar das feiras eu vou. Esse projeto é tudo pra mim, desde os benefícios pra minha saúde com a depressão, quanto para a renda. Como eu vim de Cujubim para tratamento do meu filho de seis anos aqui na capital, ainda não tinha muito espaço na cidade”, detalhou a artesã que permanece no shopping até domingo (6), conforme o rodízio de participantes que integram o Giro Empreendedor.

FEIRA

Na Feira Nações e Arte 2023 é possível encontrar diversas culturas através de produtos variados, de produtos à base de frutos amazônicos a vestimentas africanas, passando por artigos e incensos indianos. Para proporcionar a oportunidade de participação de forma ampla aos cadastrados, a Semdestur vem realizando um rodízio semanal entre os expositores do Giro.

E com o cadastro em mãos, chegou a vez da Ana Raísa Passos da Silva, que confecciona acessórios para expor no local de grande fluxo de visitantes. “Eu vi uma publicação da Prefeitura, busquei saber e passei a integrar o Giro. Eu já participei de seis feiras, todas sem nenhum custo”, disse a empreendedora que colabora na renda da família.

A Feira permanece até o dia 31 de agosto na praça de eventos do Porto Velho Shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h. A visitação é gratuita.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO